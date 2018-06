Dennis Rodman ratkesi itkuun suorassa lähetyksessä – Hehkuttaa Kim Jong-unia: ”Sanoin kaikille että ovi aukeaa”

Koripallodiplomaatiksikin kutsuttu entinen NBA-tähti Dennis Rodman itki ilosta suorassa tv-lähetyksessä Pohjois-Korean diktaattorin ja Amerikan presidentin tavattua.

Rodman on harvoja Kim Jong-unin moneen otteeseen tavanneita länsimaalaisia ja hän kutsuu Pohjois-Korean johtajaa ystäväkseen. Brittilehti The Guardianin mukaan Rodman on sanonut Kimin olevan ”enemmänkin kuin iso lapsi, vaikka hän onkin pieni”.

Rodman kommentoi Donald Trumpin ja Kim Jong-unin historiallista tapaamista kaksikon ehdittyä hädin tuskin kättelemään toisensa, The Guardian kertoo. Kyyneleitään pyyhkinyt Rodman otti tunteikkaassa CNN:n haastattelussa kunniaa tapaamisen ennustamisesta.

– Sanoin kaikille, että ovi tulee aukeamaan, Rodman sanoi.

– Tämä on uskomatonta, uskomatonta, uskomatonta. Kun sanoin ne asiat, kun menin takaisin kotiin [Pohjois-Koreasta], sain niin paljon tappouhkauksia… Ja minä uskoin Pohjois-Koreaan, enkä voinut edes mennä kotiin, vaan minun täytyi piileskellä, Rodman vuodatti.

Rodman tutustui Kim Jong-uniin vierailtuaan Pohjois-Koreassa sekä yksin että entisistä NBA-pelaajista kootun joukkueen kanssa matkoilla, joita hän on kutsunut koripallodiplomatiaksi.

Rodman uskoo Trumpin ymmärtävän, että pohjoiskorealaisilla on “sydän, sielu, karismaa ja he rakastavat toisiaan“.

– Olen kertonut ihmisille Kim Jong-unista. Hän on täysin 2000-lukua. Hän yrittää edistää maataan, Rodman hehkutti suljetun Pohjois-Korean yksinvaltiasta.

Pohjois-Korean hallintoa syytetään kansalaisiinsa kohdistuvista julmuuksista ja ihmisoikeusrikkomuksista.

Kim Jong-un ehti jo ilmoittaa kättelyn jälkeisissä ensikommenteissa, että historiallinen tapaaminen on "alkusoitto rauhalle".