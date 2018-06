Yllätyskäänne: Trump ilmoitti sopimuksesta Kim Jong-unin kanssa – kaksikko hehkutti allekirjoittamaansa paperia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat allekirjoittaneet tapaamisensa päätteeksi yhteisen asiakirjan, jota kaksikko hehkutti suurin sanoin maailmaa muuttavaksi.

Trump yllätti kansainvälisen median reportterit tiistaina ilmoittamalla, että hän ja Kim Jong-un allekirjoittavat Singaporen tapaamisessaan jonkinlaisen yhteisen lausunnon tai sitoumuksen. CNN kertoo, että Trumpin ilmoitus allekirjoitustilaisuuden järjestämisestä oli odottamaton.

Ilmeisesti kyseessä on yhteislausunto – yhteisymmärryksen osoitus – kokouksen mukanaan tuomasta edistyksestä. Se sisältää uutistietojen mukaan myös sitoumuksen jatkaa yhteistyötä. Trumpin mukaan keskustelut ovat sujuneet ”paremmin kuin kukaan olisi voinut odottaa”.

Kansainväliset tv-kamerat seurasivat Trumpin ilmoituksen jälkeen pöytää, johon oli valmiiksi asetettu paperi sekä kaksi kynää. Johtajat saapuivat paikalle noin kello 8.40 Suomen aikaa. Uusi Suomi seurasi livenä tilaisuuden etenemistä.

- Allekirjoitamme hyvin tärkeän dokumentin, Trump sanoi kaksikon saavuttua allekirjoitushuoneeseen.

- Tänään päätimme jättää historian taaksemme. Maailma tulee näkemään suuren muutoksen, Kim Jong-un jatkoi.

Kaksikko hehkutti historiallista saavutusta ja "kattavaa" sopimusta tai dokumenttia, jonka luonteesta ei kuitenkaan toistaiseksi ole kerrottu tarkemmin. Trumpin mukaan hän tulee kertomaan allekirjoitetun dokumentin sisällöstä tarkemmin tiedotustilaisuudessa myöhemmin tiistaina. Hän kehui tapaamista vuolaasti ja sanoi edistystä tapahtuneen enemmän kuin kukaan olisi voinut uskoa.

Trumpin mukaan prosessi Pohjois-Korean riisumiseksi ydinaseista tulee käynnistymään hyvin nopeasti. Trumpin mukaan Kim olisi tähän suostunut. Lue lisää: Trumpilta uutispommi – CNN: Dokumentissa sovitaan ydinaseriisunnasta

Kim kiitti painokkaasti Trumpia historiallisen tapaamisen järjestämisestä. Kaksikko kätteli toisiaan useaan otteeseen tilaisuuden päättyessä.

Tilaisuuden lopuksi Trump ilmoitti medialle aikovansa kutsua Kimin vierailulle Yhdysvaltoihin ja Valkoiseen taloon. Hänen mukaansa kaksikon välille on syntynyt erityinen yhteys.

Allekirjoitustilaisuus on päättynyt ja Trump sekä Kim poistuneet neuvottelujen tapaamispaikasta Sentosan saarelta. Alla CNN:n videonpätkä tilaisuudesta.

