Nyt tuli Trumpilta uutispommi – CNN: Dokumentissa sitoumus ydinaseriisuntaan

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien allekirjoittama dokumentti todella sisältää maininnan Korean niemimaan ydinaseriisunnasta, kertoo amerikkalaiskanava CNN pohjaten tietonsa valokuviin Donald Trumpin ja Kim Jong-unin allekirjoittamasta asiakirjasta.

Asiakirjan mukaan Trump ja Kim ovat sopineet ”työskentelevänsä Korean niemimaan riisumiseksi ydinaseista täydellisesti”.

– Presidentti Trump on sitoutunut antamaan Pohjois-Korealle turvatakuut ja puheenjohtaja Kim Jong-un vahvisti vakaan sitoumuksensa Korean niemimaan ydinaseriisuntaan, dokumentissa sanotaan CNN:n mukaan.

Trump mainitsi jo tiedotustilaisuudessa Pohjois-Korean sitoutuneen ydinaseriisunnan edistämiseen, mutta kirjauksen löytyminen myös allekirjoitetusta dokumentista vahvistaa puheet. Kyse on sitoumuksesta hankkeen edistämiseen, ei käytännön toimista.

Aasian mahtivaltio Kiina kehuu Trumpin ja Kimin tapaamisen saavutuksia historiallisiksi ja vetoaa Korean niemimaan riisumiseksi ydinaseista, The Guardian kertoo.

Sen sijaan Korea-asiantuntijat eivät vakuutu asiakirjan väljästä muotoilusta, The Guardian kertoo. Sitoumuksen ei katsota tuovan uutta Pohjois-Korean aiempiin vakuutteluihin ydinaseriisunnan tukemisesta. Keskeisenä huomiona pidetään muun muassa sitä, että paperissa mainittu aseistariisunta koskee koko Korean niemimaata, ei vain Pohjois-Koreaa, sekä sitä, että Kim ei lupaa mitään käytännön toimia. Lue lisää: Nobel-voittaja tyrmää Trumpin paperin ydinaseista tylysti

– Tämä on jopa ohuempaa kuin skeptikot odottivat. Ajattelin, että Trump saisi aikaan ainakin jotain konkreettista, ohjuksia [haltuun] tai laukaisupaikkoja suljettua, kirjoittaa politiikan tutkimuksen professori Robert Kelly Twitterissä.

Wow. If this is it... this is depressing. This is even thinner than most skeptics anticipated. I figured Trump wd at least get some missiles or a site closure or something concrete: https://t.co/tvhLVnlXpj. This looks pretty generic. Maybe there will be some surprise in presser? https://t.co/BbzZaeCzo0

— Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) June 12, 2018