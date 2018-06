Nobel-voittaja tyrmää Trumpin paperin ydinaseista tylysti

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hehkuttama sitoumus Korean niemimaan ydinaseriisunnasta on monen asiantuntijan mukaan lähes mitätön.

Laajassa arvostelussa keskeistä on se, että Pohjois-Korean Kim Jong-unin antama sitoumus edistää ydinaseriisuntaa on samanlainen tai jopa löyhempi kuin Pohjois-Korean aiemmat sitoumukset.

Vuonna 2017 Nobelin rauhanpalkinnolla palkittu kansalaisjärjestöjen liittouma ICAN, joka pyrkii riisumaan maailman ydinaseista, suhtautuu Trumpin paperiin hyvin kriittisesti.

– Kannatamme diplomatiaa ja rauhanomaista ratkaisua. Mutta ydinaseriisunnasta ei ole sopimusta [dokumentissa] ja tämä kaikki näytti enemmänkin ydinasemaiden tervetuliaisjuhlilta, ICAN:n johtaja Beatrice Fihn kritisoi Twitterissä.

Samankaltainen on monien tutkijoiden ja asiantuntijoiden viesti. Amerikkalaistutkija Adam Mount sanoo CNN:lle, että sopimuksen kirjaus on sanamuodoiltaan yllättävän heikko, jopa heikompi kuin aiemmin Pohjois-Korean allekirjoittamat paperit.

– Se ei ole vahvempi, vaan oikeastaan huomattavasti heikompi kuin aiemmat Pohjois-Korean sitoumukset ydinasekysymyksestä. Odotin jotain jämäkämpää, Mount sanoo.

Hän kuitenkin korostaa, että Trump ei myöskään epäonnistunut. USA ja Pohjois-Korea sopivat jatkavansa tapaamisia.

– Jos tapaaminen johtaa suhteiden ylläpidon jatkumiseen, ja sen seurauksena Korean niemimaan jännite helpottaa, kyse on menestyksestä, Mount sanoo.

Reading the agreement now. We support diplomacy and peaceful solutions. But there is no agreement on nuclear disarmament and this all looked more like a big welcome party to the nuclear-armed club. #nuclearban #singaporesummit #TrumpKimSummit pic.twitter.com/BeiVCQgTZV

— Beatrice Fihn (@BeaFihn) 12. kesäkuuta 2018