Professorilta karu arvio EU:sta: ”Tilanne kuin kylmän sodan aikaan, mutta sekavampi”

Brysselin yliopiston professori, Egmont-instituutin eurooppalaisen tutkimuksen johtaja Alexander Mattelaer arvoi, että Euroopan ulkopuolella on parhaillaan useita tahoja, jotka pyrkivät hajottamaan EU:n yhtenäisyyttä ja hyötymään hajaannuksesta.

–Suurin riski on se, että eurooppalaiset, niin kansalaiset kuin hallitukset, jatkuvasti suuntautuvat enemmän sisäänpäin, hän sanoo Euractiven haastattelussa.

Samaan aikaan kansainvälinen tilanne on Mattelaerin mukaan varsin epäedullinen Euroopalle.

–Pitkän aikavälin trendi on selvä: Euroopan painoarvo niin taloudessa kuin sotilaallisestikin on vähenemässä dramaattisesti. Tämä tuo mukanaan sen, että ulkopuolisten tahojen on yhä helpompi hajottaa unionin yhtenäisyyttä ja pyrkiä hyötymään hajaannuksesta. Tilanne on kuten kylmän sodan aikaan, mutta sekavampi, koska osapuolia ja heidän liittolaisiaan on monia.

Mattelaer mainitsee erikseen Turkin, Venäjän ja Yhdysvallat.

EU:n puolustusyhteistyöllä on Mattelarin mukaan merkitystä vain, jos unionissa määritellään selkeästi, mitä vastaan puolustaudutaan ja mitä puolustetaan.

