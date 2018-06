Trumpin ilmoitus kuohuttaa Etelä-Koreassa ja USA:ssa – ”Sanoinkuvaamaton käänne”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tiistaina neuvoteltuaan Pohjois-Korean Kim Jong-unin kanssa, että Yhdysvallat on pysäyttämässä sotaharjoituksensa Etelä-Korean kanssa sekä pyrkimässä joukkojensa poisvetoon Korean niemimaalta. Ilmoitus aiheutti shokkiaaltoja sekä Etelä-Koreassa että Yhdysvalloissa.

– Tämä on sanoinkuvaamatonta, sanoo Aasian-tutkimuksen varajohtaja Michael J. Green Center for Strategic and International Studies -tutkimuslaitoksesta CNN-uutiskanavalle.

– Kun Yhdysvaltain presidentti ilmoittaa yksipuolisesti Pohjois-Korean johtajalle, että tulemme lopettamaan sotaharjoitukset liittolaistemme Japanin ja Etelä-Korean kanssa, eikä kerro asiasta ensin liittolaisille…. Ja sanoo sitten, että jonain päivänä hän haluaisi vetää joukkomme pois Aasiasta. Se on hämmästyttävä käänne, Green jatkaa.

Trump kuvasi tiedotustilaisuudessaan USA:n ja Etelä-Korean säännöllisiä harjoituksia ”sotapeleiksi” ja ”provokaatioksi” Pohjois-Koreaa kohtaan. Hän perusteli tavoitteitaan myös harjoitusten ja joukkojen ylläpidon kustannuksilla.

Trumpin ilmoitus herättää kysymyksiä siitä, onko Trump tehnyt näin merkittäviä myönnytyksiä Pohjois-Korealle saamatta mitään varmaa vastineeksi – ja todella ilmoittamatta asiasta Yhdysvaltain pitkäaikaisille liittolaisille Aasiassa. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola sanoi Uudelle Suomelle tiistaina, että Trump muutti Yhdysvaltain maailmanpoliittista linjaa merkittävästi Kimin kanssa allekirjoitetulla aiesopimuksella ja puheillaan.

– Tämä on aivan uutta Yhdysvaltain presidentin suusta. Nämä ovat asioita, joita Pohjois-Koreassa ja Kiinassa on kovasti korostettu vuosien varrella, ja tässä on selvästi aukeamassa aikamoinen mahdollisuuksien ikkuna Pohjois-Korean ja Kiina näkökulmasta, Aaltola sanoo haastattelussa.

Myös amerikkalaiset lainsäätäjät olivat hämmästyneitä käänteestä.

”Trump on antanut Pohjois-Korealle useita heidän pitkään tavoittelemiaan voittoja saamatta mitään vastineeksi”

– Trumpin hallinto on antanut Pohjois-Korealle useita heidän pitkään tavoittelemiaan voittoja saamatta mitään vastineeksi, sanoo entinen varapresidentti, demokraatti Joe Biden.

Asiantuntija Green arvelee, että Yhdysvaltain puolustushallinto saattaa vielä pehmentää Trumpin linjauksia. Pentagon voi haluta tulkita presidentin tarkoittaneen harjoitusten mittakaavan pienentämistä esimerkiksi pidättäytymällä raskaimpien pommittajien käytöstä Korean-harjoituksissa. Se ei kuitenkaan poista presidentin linjauksen poikkeuksellisuutta, Green korostaa.

Entinen USA:n ulkoministeriön korkea virkamies Thomas Countryman sanoo CNN:lle, että Trumpin veto on huolestuttava liittolaissuhteiden kannalta, mutta helppo vetää takaisin.

– Tämä ei ole positiivinen merkki, mutta ei myöskään kohtalokas virhe, hän sanoo.

Etelä-Koreassa Trumpin ilmoitus aiheutti luonnollisesti kuhinaa. Uutistoimisto Yonhap kyseli asiasta Yhdysvaltain armeijan Korean-yksiköstä, jonka mukaan uusista linjauksista ei ollut minkäänlaista tietoa. Etelä-Korean kansallisen turvallisuusviraston varajohtaja Nam Gwan-pyo puolestaan kertoi, että harjoitusten suhteen ei ole tapahtunut ”minkäänlaista muutosta”. Hänen mukaansa liittolaisten täytyy kuitenkin selvittää, mistä on kyse.

