Donald Trump perustelee ”sanoinkuvaamattomaksi” luokiteltua ilmoitustaan: ”Säästämme omaisuuden”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut lyhyesti ilmoitustaan, jonka mukaan Yhdysvallat on pysäyttämässä sotaharjoituksensa Etelä-Korean kanssa sekä pyrkimässä joukkojensa poisvetoon Korean niemimaalta.

–Säästämme omaisuuden, kun emme pelaa sotapelejä Pohjois-Korean kanssa niin kauan kuin neuvottelemme hyvässä hengessä – ja molemmat teemme juuri niin, Trump tviittasi.

We save a fortune by not doing war games, as long as we are negotiating in good faith - which both sides are! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Trump kuvasi tiistaina tiedotustilaisuudessaan USA:n ja Etelä-Korean säännöllisiä harjoituksia ”sotapeleiksi” ja ”provokaatioksi” Pohjois-Koreaa kohtaan. Hän perusteli tavoitteitaan myös harjoitusten ja joukkojen ylläpidon kustannuksilla.

Trumpin ilmoitus on herättänyt kysymyksiä siitä, onko Yhydsvaltain presidentti tehnyt näin merkittäviä myönnytyksiä Pohjois-Korealle saamatta mitään varmaa vastineeksi – ja todella ilmoittamatta asiasta Yhdysvaltain pitkäaikaisille liittolaisille Aasiassa.

Lue lisää: Trumpin ilmoitus kuohuttaa Etelä-Koreassa ja USA:ssa – ”Sanoinkuvaamaton käänne”

Trump on tänään myös hehkuttanut Twitterissä Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa tiistaina saavutettuja tuloksia.

–Kaikki voivat tuntea nyt olonsa paljon turvallisemmaksi kuin silloin, kun aloitin presidenttinä. Pohjois-Korea ei ole enää ydinuhka. Tapaaminen Kim Jong-unin kanssa oli mielenkiintoinen ja hyvin positiivinen kokemus. Pohjois-Korealla on suuri potentiaali tulevaisuudessa, hän sanoi.

–Ennen kuin astuin virkaani ihmiset olettivat, että ajaudumme sotaan Pohjois-Korean kanssa. Presidentti Obama sanoi, että Pohjois-Korea on suurin ja vaarallisin ongelmamme. Ei enää – nukkukaa hyvin tänä yönä, Trump jatkoi.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola sanoi Uudelle Suomelle tiistaina, että Trump muutti Yhdysvaltain maailmanpoliittista linjaa merkittävästi Kimin kanssa allekirjoitetulla aiesopimuksella ja puheillaan.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Lue myös:

Tutkija: Donald Trump muutti USA:n linjan kertaheitolla – ”Tämä on aivan uutta Yhdysvaltain presidentin suusta”

CNN: Trumpin ja Kimin allekirjoittamassa dokumentissa sitoumus ydinaseriisuntaan

Nobel-voittaja tyrmää Trumpin paperin ydinaseista tylysti

Yllätyskäänne: Trump ilmoitti sopimuksesta Kim Jong-unin kanssa – kaksikko hehkutti allekirjoittamaansa paperia