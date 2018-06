Yllätysvoittaja Trumpin tapaamisessa: Kiina latoo jo USA:lle kovia vaatimuksia Koreasta – naapurimaat kauhuissaan

Presidentti Donald Trumpin linjaukset Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon supistamisesta Koreassa aiheuttavat vakavaa huolta Etelä-Koreassa sekä monissa muissa alueen maissa, raportoivat amerikkalaislehdet sekä Aasia-asiantuntijat.

Kiina sen sijaan on Trumpin ja Pohjois-Korean Kim Jong-unin tapaamisen suuri voittaja, ja se hakee sekä vaatii itselleen suurta roolia Pohjois-Korean kehityksessä. Kiinan ensimmäinen tavoite on Pohjois-Korean talouspakotteiden keventäminen, vaikka se on itsekin ollut niitä pystyttämässä.

Talouslehti Wall Street Journal kertoo, että Kiina aikoo olla avainasemassa sekä Pohjois-Korean rauhanneuvotteluissa että mahdollisessa ydinaseriisunnassa ja taloudellisessa avussa. Asiantuntijat arvioivat lehdelle, että Trumpin ja Kimin ydinaseriisuntaa edistävä sitoumus, jota on arvosteltu löyhäksi, antavat tähän Kiinalle loistavan mahdollisuuden.

Kiina odotti tapaamisen tuottavan sille ongelmia, mutta se saikin yllättävän voiton ja aikaa varautua oman vahvan roolinsa lobbaamiseen.

– Tämä antaa Kiinalle aikaa hengittää ja vapauttaa sen huolehtimasta sivuosaan joutumista, sanoo turvallisuuspolitiikan asiantuntija Zhu Feng kiinalaisesta Nanjingin yliopistosta.

Kiina on Pohjois-Korean lähin liittolainen ja suurin kauppakumppani. Kiinan ulkoministeriön tiedottaja sanoikin keskiviikkona Trumpin kommenttien osoittavan, että Kiinan vaatimukset ovat järkeenkäypiä. Ilouutinen Kiinalle oli myös Trumpin julkinen toteamus, että hän tukee Kiinan osallistumista Pohjois-Korean ja Etelä-Korean rauhanneuvotteluihin.

Pekingiläisen Renminin yliopiston apulaisprofessori Cheng Xiaohe sanoo WSJ:lle, että Kiinan jääminen syrjään neuvotteluista koettaisiin nöyryytykseksi.

Kiinan odotetaan vaativan Yhdysvalloilta täydellisiä turvatakuita Pohjois-Korealle, jos Pohjois-Korea suostuu luopumaan ydinaseistaan. Tämä tarkoittaa myös nykyisen hallintojärjestelmän suojaamista.

– Pohjois-Korean valtio, sen hallitus ja hallitsijaperhe tulee kaikki turvata, sanoo eräs neuvotteluissa mukana oleva kiinalaisasiantuntija WSJ:n mukaan.

Kiina itse ei aio laajentaa ydinasepelotettaan turvaamaan myös Pohjois-Koreaa. Kiinan linjaus on, että ydinaseita voidaan käyttää vain maan itsepuolustukseen.

Kiinalaisasiantuntijoiden mukaan Kiina vaatisi lisäksi, että mahdolliseen Korean rauhansopimukseen sisältyy Yhdysvaltain joukkojen vetäytyminen Etelä-Koreasta. Tämän toteutuminen olisi suuri voitto Pohjois-Korealle ja Kiinalle, sillä Yhdysvaltain joukkojen läsnäolo Etelä-Koreassa on keskeinen pilari koko alueen turvallisuusjärjestelmässä, amerikkalaiskanava CNBC toteaa. Donald Trump linjasi Kim-tapaamisen jälkeen, että hän itse toivoisi amerikkalaisjoukkojen poisvetoa Koreasta, mutta että asia ei ole ajankohtainen tällä hetkellä.

Kiina ja Pohjois-Korea saivat kuin hopealautasella toivomansa, kun Trump ilmoitti Yhdysvaltain jäädyttävän yhteiset säännölliset sotaharjoituksensa Etelä-Korean kanssa. Tämä yhdistettynä Trumpin toiveeseen joukkojen poisvetämisestä herättää CNBC:n mukaan välittömiä kysymyksiä Yhdysvaltain Aasian-liittolaisten kyvystä puolustaa itseään. Huolissaan tilanteen muutoksesta ovat muun muassa Japani sekä Taiwan.

Kiina vaatii myös keskeistä roolia ydinaseiden riisunnan valvonnassa Pohjois-Koreassa, jos hanke etenee. Tätä toivoisi myös Pohjois-Korea, kiinalaisasiantuntijat arvioivat WSJ:n mukaan.

