Pohjois-Korean video paljastaa Trumpin ”hätkähdyttävän” eleen – haukkui Obaman amatööriksi samantyyppisestä virheestä

Yhdysvaltain presidentti tekemässä kunniaa pohjoiskorealaiselle kenraalille? Donald Trump teki Singaporen huipputapaamisessa etikettivirheen, joka kauhistuttaa joitakin amerikkalaisasiantuntijoita.

Trumpin ja pohjoiskorealaiskenraalin kohtaaminen paljastuu Pohjois-Korean valtiollisen KCTV-kanavan julkaisemasta videosta. Yhdysvaltain presidentti vetää niin sanotusti kättä lippaan ja tekee kunniaa vihamielisen valtion sotilasvirkamiehelle, uutiskanava CNN kertoo poikkeuksellisesta eleestä. Trump yritti ensin kätellä kenraalia, mutta vastasi sotilastervehdykseen kenraalin osoitettua kunniaa ensin.

On normaalia, että sotilasvirkamiehet vastaavat ystävällismielisen ulkovallan sotilaiden tervehdykseen. Sen sijaan Yhdysvaltain presidentillä ei ole velvollisuutta vastata kenraaleille.

– Trump on armeijan ylipäällikkö. Hän ei tee kunniaa edes omille kenraaleilleen. He tekevät kunniaa hänelle, sanoo eläköitynyt upseeri John Kirby CNN:lle.

Kirby pitää kuvamateriaalia hätkähdyttävänä. Hän arvioi Pohjois-Korean käyttävät tapausta propagandassaan osoituksensa Yhdysvaltain presidentin kunnioituksesta.

USA:n puolustushallinnon mukaan Trumpia oli ohjeistettu protokollasta. Valkoinen talo ei kuitenkaan pidä Trumpin toimintaa virheenä, vaan katsoo kunnian tekemisen olleen osa tapaamisen yleistä henkeä.

CNN:n mukaan Trumpin ele muistuttaa kritiikistä, jota hänen edeltäjänsä Barack Obama sai presidenttikautensa alussa kumarrettuaan Saudi-Arabian kuninkaalle. Trump syytti tuolloin Obamaa ”amatööriksi”. Trumpin Twitter-ryöpytys näkyy alla.

Video ja kuva Trumpin eleestä löytyy CNN:n jutusta.

The Amateur! First @BarackObama was caught bowing to the Saudi King but now the President of Mexico! http://t.co/f0CFiUS9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. kesäkuuta 2012