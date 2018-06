”Liittouma Merkeliä vastaan” – Spekulaatio yltyy Saksassa: Angela Merkel voi kaatua turvapaikkariitaan

Itävallan ja Italian oikeistohallitukset houkuttelevat Saksan hallituspuolue CSU:ta mukaan ”halukkaiden akseliin”, liittoumaan, joka ryhtyisi hillitsemään Eurooppaan suuntautuvaa siirtolaisuutta ja turvapaikanhakua. Käytännössä kyse on myös liittoumasta Saksan liittokansleri Angela Merkeliä vastaan, tulkitsee saksalaislehti Handelsblatt.

Saksan hallitus on ajautunut rajuun riitaan turvapaikkapolitiikasta. Liittokansleri Merkelin CDU-puolueen ja sisarpuolue CSU:n näkemykset eivät kohtaa, ja sisäministeri Horst Seehofer on ryhtynyt melko lailla avoimeen kapinaan Merkeliä vastaan. Kiistakysymyksistä suurin on CSU:n pyrkimys sulkea Saksan rajat sellaisilta turvapaikkaa hakevilta ihmisiltä, jotka ovat jo hakeneet turvapaikkaa muualla EU-alueella.

Handelsblattin mukaan Seehofer vahvisti keskiviikkona medialle puhuneensa Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin sekä Italian sisäministeri Matteo Salvinin kanssa epävirallisesta liittoumasta eli ”halukkaiden akselista”. Lehti huomauttaa, että kyseisten kolmen maan yhteistyö akseli-termin alla herättää ikäviä kaikuja toisen maailmansodan akselivalloista, mutta Seehoferin kommentit kertovat myös avoimesta kapinoinnista Merkelin linjaa vastaan.

Sekä Salvini että Kurz ovat kritisoineet voimakkaasti Merkelin turvapaikkapolitiikkaa. Etenkin Salvini edustaa kovaa linjaa estettyään siirtolaisia merihädästä pelastaneen aluksen maihinnousun Italiaan. Tarkoituksena on puuttua laittomaksi katsottuun siirtolaisuuteen sekä ihmissalakuljetukseen.

CSU kaavailee turvapaikkapolitiikasta äänestämistä hallituksen sisällä, sillä konservatiivit uskovat suuren osan Merkelinkin puolueen edustajista asettuvan heidän kannalleen, Handelsblatt kertoo.

Merkelin tämä jättää todella hankalaan tilanteeseen, joka voi jopa kaataa hallituksen, spekuloidaan Saksan yleisradioon kuuluvan Deutsche Wellen toimituksen kommentissa. Turvapaikkariita voi kaataa Merkelin, kuuluu DW:n otsikko.

– Mitä vaihtoehtoja hänelle [Merkelille] jää jäljelle? Merkel liittokanslerina on oikeutettu määrittämään hallituksen yleislinjan. Merkel voi pakottaa Seehoferin eroamaan irtioton vuoksi, mutta se tarkoittaisi myös koalitiohallituksen loppua, pohtii toimittaja Jens Thurau.

Hallituksen kaatumista pitää mahdollisena myös Handelsblatt, joskin tapahtuma olisi hyvin harvinainen Saksan viimeisten vuosikymmenien poliittista historiaa peilaten.

Merkelin ja Seehoferin kriisikokous aiemmin tällä viikolla ei ratkaissut umpisolmua. Nyt ratkaisua yritetään löytää Saksan parlamentin puheenjohtajan Wolfgang Schäublen johdolla. Hänellä on DW:n mukaan tehtävään uskottavuutta, koska hän on Merkelin tukija mutta on arvostellut tämän turvapaikkalinjaa.

