Saksalaislehti: Angela Merkel suunnittelee maahanmuuttoon liittyvää hätäkokousta – ”Kukaan ei halua syöstä liittokansleria vallasta”

Saksan liittokansleri Angela Merkel suunnittelee Bild-lehden tietojen mukaan maahanmuuttoa käsittelevän hätäkokouksen koolle kutsumista. Lehden tietojen mukaan kokoukseen osallistuisivat Saksan lisäksi Kreikka, Italia ja Itävalta sekä mahdollisesti Ranska.

–Toistaiseksi mitään ei ole päätetty, vaan kaikki on suunnitelman asteella. On myös epäselvää, milloin kokous järjestettäisiin, italialainen hallituslähde kommentoi Bildille.

Lehden tietojen mukaan Merkel haluaisi järjestää kokouksen ennen tämän kuun lopussa pidettävää EU-huippukokousta, mahdollisesti jo ensi viikonloppuna.

Saksan hallitus on ajautunut rajuun riitaan turvapaikkapolitiikasta.Liittokansleri Merkelin CDU-puolueen ja sisarpuolue CSU:n näkemykset eivät kohtaa, ja sisäministeri Horst Seehofer on ryhtynyt melko lailla avoimeen kapinaan Merkeliä vastaan. Kiistakysymyksistä suurin on CSU:n pyrkimys sulkea Saksan rajat sellaisilta turvapaikkaa hakevilta ihmisiltä, jotka ovat jo hakeneet turvapaikkaa muualla EU-alueella.

Seehofer sanoo kuitenkin nyt Bildille, ettei tarkoitus ole syrjäyttää Angela Merkeliä, vaikka sellaisia huhuja on Saksassa liikkunut.

–Kukaan ei halua syöstä liittokansleria vallasta. Haluamme vain lopultakin löytää kestävän ratkaisun maahanmuuttoon, hän sanoo.

Seehofer vahvisti keskiviikkona medialle puhuneensa Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin sekä Italian sisäministeri Matteo Salvinin kanssa epävirallisesta liittoumasta eli ”halukkaiden akselista”.

Sekä Salvini että Kurz ovat kritisoineet voimakkaasti Merkelin turvapaikkapolitiikkaa.

Etenkin Salvini edustaa kovaa linjaa estettyään siirtolaisia merihädästä pelastaneen aluksen maihinnousun Italiaan. Salvinin päätös ajoi Italian törmäyskurssille Ranskan kanssa. Perjantaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Italian pääministeri Giuseppe Conte pääsivät kuitenkin yhteisymmärrykseen. Macron ilmoitti silti, ettei neuvottele muiden italialaisten kuin Conten kanssa.

