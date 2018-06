Donald Trump puuttui Saksan turvapaikkariitaan – väite rikollisuudesta tyrmätään

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puuttui maanantaina Saksan sisäpolitiikkaan tavalla, jota pidetään Saksassa poikkeuksellisena ja epäkohteliaana.

Kiista turvapaikkapolitiikasta Saksassa ja Euroopassa repii parhaillaan Saksan hallitusta, jossa liittokansleri Angela Merkelin CDU:n sisarpuolue CSU haluaisi kiristää linjauksia. Sisäministeri Horst Seehofer edustaa baijerilaista CSU:ta, jonka siirtolaisuusohjelman julkaisu on viivästynyt Merkelin vastustuksen vuoksi.

Donald Trump ilmoitti maanantaina Twitter-seuraajilleen, että Saksan johtajat ovat menettämässä kansan tuen maahanmuuttokysymyksen vuoksi.

– Siirtolaisuus huojuttaa jo ennestään heikkoa Berliinin koalitiota. Rikokset yltyvät Saksassa. Eurooppa teki suuren virheen päästäessään sisään miljoonia ihmisiä, jotka ovat muuttaneet niin voimakkaasti ja väkivaltaisesti heidän kulttuuriaan, Trump twitteröi.

Deutsche Wellen mukaan väite rikoksista ei pidä paikkaansa, sillä tuoreiden tilastojen mukaan rikosten määrä on Saksassa alimmalla tasollaan 25 vuoteen. Vuonna 2017 rikosten määrä laski 10 prosenttia edellisvuodesta. Lisäksi ei-saksalaisten epäiltyjen määrä laski merkittävästi. Erillisten tutkimusten mukaan irakilaisten ja syyrialaisten turvapaikanhakijoiden todennäköisyys syyllistyä rikoksiin on pieni, koska se olisi riski turvapaikan saamisen kannalta, DW kertoo.

Kuitenkin väkivaltarikollisuus lisääntyi Saksassa vuosina 2015 ja 2016, kertoi Reuters alkuvuodesta 2018, ja tämä noin 10 prosentin kasvu liitetään pääosin turvapaikanhakijoihin.

DW:n mukaan Trumpin kommentit ärsyttävät saksalaisministereitä ja saattavat kääntää jopa kansalaisia Merkelin hallituksen puolelle, vaikka onkin totta, että Merkelin pakolaispolitiikkaa vastustetaan maassa laajalti.

– Kuten Amerikan lähettiläs aiemmin, Trump yrittää kääntää sisäisen keskustelun oikean laidan konservatiivien ja saksalaisten populistien eduksi, sanoo Rolf Mützenich, SPD-puolueen ulkopolitiikan asiantuntija, joka varoitti Trumpia sotkeutumasta Saksan sisäpolitiikkaan.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018