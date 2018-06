Turvapaikanhaku: EU:n uusi suunnitelma vuosi julki – tällainen on Suomen hallituksen linja

Euroopan unioni suunnittelee uudenlaisten turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten ”maihinnousuleirien” perustamista unionin alueen ulkopuolelle, ilmenee asiakirjavuodosta Euroopan johtajien ensi viikon huippukokouksen alla. Asiakirjat on saanut haltuunsa uutistoimisto AFP ja asiasta kertoo muun muassa Euractiv-sivusto.

EU-johtajilla on kokouksessa hyväksyttävänään suunnitelma unionin ulkopuolisista keskuksista, joihin Eurooppaan pyrkivät siirtolaiset kerättäisiin. Tavoitteena olisi selvittää, ketkä siirtolaiset ovat suojelun tarpeessa ja ketkä taloudellisia siirtolaisia, jotka on syytä lähettää takaisin kotimaihinsa. Käytännössä ainakin turvapaikanhakijoiden esikarsinta tapahtuisi tällöin EU:n ulkopuolella.

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) matkaa Brysseliin ensi viikon Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Huippukokouksen asialistan ensimmäinen ja todennäköisesti kokousta dominoiva aihe on muuttoliike eli käytännössä sen hillitseminen ja hallitseminen.

Sipilä avasi kokouksen alla Kultaranta-keskusteluissa, millaista siirtolaispolitiikkaa Suomi pyrkii EU:ssa edistämään. Hänen mukaansa siirtolaisuuden juurisyihin eli taloudellisen epätasa-arvon ja kriisien hoitoon tulisi panostaa nykyistä enemmän, mutta samalla turvapaikanhakijoiden liikehdintää tulisi vielä nykyisestä rajoittaa Euroopassa. Sipilän mukaan Eurooppaan tulisi ottaa ihmisiä pääsääntöisesti kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta ”ilman että on sellaista kansainvaellusta kuin vuonna 2015 oli”.

– Se edellyttää sitä, että meillä on ulkorajavalvonta kunnossa, on tehokkaat palautukset ja Schengen- ja Dublin-asetukset toimivat. Eli estetään tällainen maasta toiseen tapahtuva vaellus, pääministeri sanoi.

Jos tästä huolimatta johonkin maahan kohdistuu kantokyvyn ylittävä tulijavirta, täytyy EU:lla Sipilän mukaan olla jonkinlainen taakanjakomekanismi.

Eurooppa on jo hillinnyt turvapaikanhakijoiden tuloa muun muassa Turkin kanssa tekemällään, moraalittomaksi arvostellulla sopimuksella. Vaikka tulijamäärät eivät tällä hetkellä ole poikkeuksellisia ja siirtolaisten liikkumista on jo rajoitettu muun muassa unionin sisäisellä rajavalvonnalla, on aihe akuutti poliittisten kriisien vuoksi. Muun muassa Saksan hallitus on repeämispisteessä näkemyserojensa vuoksi ja turvapaikkapolitiikka aiheuttaa riitoja myös maiden välillä.

Uutistoimisto AFP:n näkemässä päätösluonnoksessa Eurooppa-neuvosto tukisi maihinnousukeskuksia, jotka pystytettäisiin yhteistyössä pakolaisjärjestöjen kanssa. Luonnoksen takana ovat EU:n puheenjohtajamaa Bulgaria sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, joka edustaa EU:n tiukan linjan maihin kuuluvaa Puolaa. Luonnoksen läpimeno vaatisi yksimielistä hyväksyntää jäsenmailta.

Luonnoksesta ei selviä tarkemmin, missä keskus voisi sijaita, Euractiv kertoo. Joka tapauksessa keskuksen olisi tarkoitus sijaita EU:n ulkopuolella, koska vain tällöin se tehokkaasti estäisi siirtolaisten pääsyn unionin rajojen sisälle. Aiemmin erilaisten turvapaikanhakijoiden leirien sijoituspaikoiksi on ehdotettu Pohjois-Afrikkaa tai Euroopan alueelta Albaniaa.

Suomen hallituksesta aiemmin esillä olleita leirisuunnitelmia on kommentoinut maahanmuuttoasioista vastaava sisäministeri Kai Mykkänen (kok.). Hänen mukaansa Eurooppa tarvitsee yhteisen ratkaisun, jossa ”rajan yli tuleva turvapaikanhaku” pidemmällä tähtäimellä korvataan pakolaisleirien ja -järjestemän painottamisella. Kuitenkin EU:n ulkopuolisen turvapaikanhakijaleirin käytännön toteuttaminen on Mykkäsen mukaan vaikeaa. Hänen kommentoidessaan asiaa esillä oli ajatus niin sanotusta karkotusleiristä, johon lähetettäisiin kielteisen päätöksen saaneet hakijat.

–EU:n ulkopuolella olevia palautuskeskuksia on vaikea toteuttaa niin, että ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin meidän edellyttämällämme tavalla, Mykkänen sanoi äskettäin.

Sinisiä edustava eurooppaministeri Sampo Terho puolestaan toivoo, että Suomi tukee voimakkaasti julkisuuteen vuotanutta EU:n turvapaikkasuunnitelmaa. Sininen tulevaisuus on peräänkuuluttanut turvapaikkahakemusten käsittelyä EU:n ulkopuolella. Terho huomauttaa, että aiemmin mahdottomana pidetystä ajatuksesta on nyt tullut eurooppalaista valtavirtaa.

– Nyt Suomen perinteiset kumppanit ovat löytämässä järkilinjan. Tätä linjaa Suomen kannattaa tukea, Terho ilmoittaa tiedotteessaan ja blogissaan.

Hänen mukaansa pakolaiskriisissä on kyse myös EU:n tulevaisuudesta, sillä ”perinteisten puolueiden yritys yhdistää hallitsematon humanitaarinen maahanmuutto ja hyvinvointivaltio on tuomittu epäonnistumaan”. Tosin perinteisistä puolueista muun muassa kokoomus on ministeri Mykkäsen suulla todennut, että Suomen nykyinen sosiaaliturva ja vapaa maahanmuutto ovat mahdoton yhtälö.

Itä-Euroopan maiden lisäksi erityisesti Italian uusi maahanmuuttovastainen hallitus vaatii EU:lta toimia siirtolaispolitiikan uudistamiseksi. Hallituksen mukaan Italia, joka on viime ajat ollut siirtolaisten pääasiallinen väylä Eurooppaan, ei aio toimia ”Euroopan pakolaisleirinä”. Italia estikin äskettäin merihädässä olleita siirtolaisia kuljettaneen avustusaluksen pääsyn maahan.