Ranskalta kova ehdotus muuttoliikkeen hoitamiseen – Emmanuel Macron: ”Olen pakotteiden kannalla”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ehdottaa talouspakotteita niille EU-maille, jotka eivät osallistu turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen.

–Meillä ei voi olla maita, jotka hyötyvät massiivisesti Euroopan unionin hoitamisesta ja samaan aikaan käyttäytyvät äärimmäisen itsekkäästi, mitä tulee muuttoliikkeeseen ja maahanmuuttoasioihin, hän sanoi tiedotustilaisuudessaan lauantaina Deutsche Wellen mukaan.

–Olen pakotteiden kannalla niiden EU-maiden suhteen, jotka eivät tee yhteistyötä, Macron jatkoi.

Hän huomautti samalla, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on palautettava suoran lähtömaihinsa, ei toisiin EU-maihin.

Ranskan presidentti on jatkanut linjauksiaan Twitterissä.

–Mitä maahanmuuttoon tulee: kansalliset ratkaisut eivät toimi. Olemme riippuvaisia toinen toisistamme. Meidän on tehtävä yhteistyötä. Meidän on pidettävä huoli siitä, ettemme menetä yhteistyötä ja periaatteitamme. Meidän on toimittava tehokkaiden ja inhimillisten ratkaisujen puolesta, hän kirjoitti.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Dans ce contexte, il nous faut raison garder :

– Ne rien perdre de notre coopération

– Ne rien perdre de nos principes

– Agir pour des solutions efficaces et humaines — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2018

EU-maiden päämiehet tapaavat tänään sunnuntaina Brysselissä maahanmuuttoa koskevassa epävirallisessa työtapaamisessa. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin koolle kutsuman tapaamisen tarkoituksena on etsiä kestäviä ratkaisuja muuttoliikekysymyksiin. Muuttoliike on yksi ensi viikon Eurooppa-neuvoston keskeisistä teemoista.

Suomesta työtapaamiseen osallistuva pääministeri Juha Sipilä (kesk.) keskusteli Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa työtapaamisen tavoitteista puhelimessa jo lauantai-iltana.

–Hyvä puhelinkeskustelu Angela Merkelin kanssa huomisen epävirallisen EU-kokouksen asioista, Sipilä kertoo Twitterissä.

Hyvä puhelinkeskustelu Angela Merkelin kanssa huomisen epävirallisen EU-kokouksen asioista. — Juha Sipilä (@juhasipila) June 23, 2018

Lue myös:

Riita maahanmuuttajista repii Eurooppaa – Juha Sipilä: ”Juhannussuunnitelmat muuttuivat”

Pääministeri Sipilä puhui Donald Tuskin kanssa muuttoliikkeestä: Suomi korostaa kiintiöpakolaisia

Turvapaikanhaku: EU:n uusi suunnitelma vuosi julki – tällainen on Suomen hallituksen linja

Juha Sipilä: Tällaista siirtolaispolitiikkaa Suomi ajaa Eurooppaan

Näkökulma: Suomi voisi ottaa tuhansia kiintiöpakolaisia