EU-ero nousi puheenaiheeksi Ruotsissa: ”Maksamme suunnattoman suuret rahat ja saamme suunnattoman vähän takaisin”

Kannatusmittauksissa Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi syksyn vaalien alla noussut Ruotsidemokraatit järjestäisi kansanäänestyksen maan EU-jäsenyydestä tulevalla vaalikaudella.

–EU on suuri korruptiorinki, jossa kenelläkään ei ole kontrollia mistään, puolueen puheenjohtaja Jimmie Åkesson sanoo Dagens Industrin haastattelussa Kauppalehden mukaan.

–Maksamme suunnattoman suuret rahat ja saamme suunnattoman vähän takaisin. Perimmäinen syy on kuitenkin ideologinen: emme halua olla mukana ylikansallisessa unionissa. Meidän tulee tietenkin tehdä yhteistyötä ja kauppaa muiden maiden kanssa lähialueillamme, mutta emme näe mitään syytä olla mukana poliittisessa unionissa, jollainen EU on.

Ruotsidemokraatit haluaisi sen sijaan vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä.

Puolue toivoo, että Ruotsi pysyisi silti osana EU:n sisämarkkinoita.

–Kysymys kuitenkin kuuluu, millä hinnalla, toteaa Åkesson, jonka mielestä Britanniaa on kohdeltu erittäin epäreilusti Brysselissä.

Åkessonin ehdotus nostatti voimakkaita reaktioita muissa puolueissa niin oikealla kuin vasemmalla.

Sosiaalidemokraattien valtiovarainministeri Magdalena Andersson tyrmää ajatuksen EU-erosta, jolla olisi vakavia taloudellisia seurauksia etenkin Ruotsin vientiteollisuudelle.

–Ruotsidemokraattien äänestäminen on suunnilleen yhtä järkevää kuin tehdä suurostoksia 7-Elevenissä. EU:n jäsenenä olemme osa maailman suurimpia sisämarkkinoita ja pienelle viennistä riippuvaiselle maalle se merkitsee äärimmäisen paljon, Andersson sanoo.

Se, että Ruotsilla olisi lähdön jälkeen vielä rajoittamaton pääsy sisämarkkinoille, on Anderssonin mukaan "epärealistinen unelma".

Åkesson sai kovaa kritiikkiä myös Ruotsin maltillisen kokoomuspuolueen Moderaternan puheenjohtajalta Ulf Kristerssonilta.

–Tuo on täysin vastuutonta talouspolitiikkaa. He eivät ymmärrä, mille he avaavat oven.

Ruotsidemokraattien lisäksi Ruotsin Vasemmistopuolue on sitä mieltä, että maan tulisi seurata Britannian jalanjäljissä ja lähteä EU:sta, jonka jäsen se on ollut 23 vuotta.

Toukokuun lopussa julkaistun Kantar Sifon kyselyn perusteella 68 prosenttia ruotsalaisista ajattelee, että on hyvä, että Ruotsi on EU:ssa. Tuki EU:lle on noussut kolme prosenttiyksikköä viime lokakuun mittauksesta.

Tällä viikolla julkaistussa DN/Ipsos-kannatusmittauksessaRuotsidemokraatit sai 20 prosentin kannatuksen, jolla se nousee toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Ykköspaikkaa pitää Sosiaalidemokraatit, joka sai 24 prosentin kannatuksen. Kolmantena on Moderaterna 19 prosentilla.