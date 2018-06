EU-johtajat puivat maahanmuuttoa – Italia esittää Dublinin sopimuksen korvaamista: ”Takaan teille, että tulee radikaali muutos”

EU-maiden johtajat pohtivat parhaillaan muuttoliikkeen aiheuttamia ongelmia. Brysseliin on kokoontunut johtajia kaikista muista EU-maista paitsi Tsekistä, Puolasta, Unakrista ja Slovakiasta, jotka ovat ilmoittaneet boikotoivansa kokousta.

Saksan liittokansleri Angela Merkel linjasi saapuessaan tapaamiseen, että pääasiallisena tavoitteena on EU:n ulkorajojen suojeleminen sekä laittoman maahanmuuton suitsiminen.

–Toiseksi keskustelemme myös siitä, voitaisiinko tilanteeseen löytää ratkaisu kahden- tai kolmenvälisillä neuvotteluilla ilman että kaikkien jäsenmaiden täytyy olla paikalla, Merkel sanoi.

Italian pääministeri Giuseppe Conte puolestaan kertoi tuovansa esityksen koko kiistan ratkaisemiseksi.

–Takaan teille, että se tulee olemaan radikaali muutos tapaan käsitellä asiaa, hän kommentoi Twitterissä.

Sono appena arrivato a Bruxelles per portare la proposta italiana sul tema immigrazione: European Multilevel Strategy for Migration.

L’Italia in Europa è chiamata ad una sfida cruciale. E vi garantisco che sarà un radicale cambio di approccio sul tema. — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) June 24, 2018

Uutistoimisto Reutersille Conte totesi, että Italialla on kuusi ehtoa ja kymmenen tavoitetta.

–Tarkoituksenamme on esittää täsmällistä politiikkaa muuttovirtojen sääntelyyn ja hallitsemiseen tehokkaasti ja kestävästi. Esityksemme on tarkoitus korvata Dublinin sopimus, joka on perustunut hätätilan logiikalle. Me haluamme käsitellä ongelmaa rakentavasti, Conte kommentoi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron korostaa yhteistyön merkitystä. Merkelin tavoin hänkin on valmis myös kahden- ja kolmenvälisiin neuvotteluihin.

–Ratkaisun pitää olla eurooppalainen. Se voi olla kaikkien 28 jäsenmaan tai vain muutaman maan yhteistyötä. Ratkaisun on sallittavan laittoman maahanmuuton vastustaminen ja laittoman maahanmuuton vähentäminen inhimillisesti.

Macronin mukaan kyseessä on enemmän poliittinen kriisi kuin maahanmuuttokriisi.

–Emme saa unohtaa arvojamme. Aina, kun olemme pettäneet arvomme, olemme luoneet huonompaa.

Suomen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi Kauppalehden mukaan, että Suomi lähtee kokonaisvaltaisesti ratkaisusta, jossa puututaan siirtolaisuuden perussyihin, hyödynnetään kiintiöpakolaisjärjestelmää ja toimitaan yhdessä UNCHR:n kanssa.

EU-maiden välejä on kokouksen alla kiristänyt Italian ja Maltan kiistely Välimeren pelastusaluksista, joiden kumpikaan maa ei anna rantautua satamiinsa.

