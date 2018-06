Ensimmäisiä tuloksia julki Turkissa: Erdogan saattaa saada yli 50 %:n kannatuksen

Turkissa on julkistettu ensimmäisiä alustavia vaalituloksia, kun äänistä on laskettu noin 45 prosenttia. BBC:n mukaan istuva presidentti Recep Tayyip Erdogan on tämän hetkisen tilanteen mukaan saamassa noin 57 prosentin kannatuksen.

Yli 50 prosentin äänisaalis tarkoittaisi sitä, Erdogan saisi jatkokauden ilman toista äänestyskierrosta.

Erdoganin pääasiallinen haastaja Muharrem Ince on alustavien tulosten mukaan saamassa 28 prosentin kannatuksen.

Erdoganin johtama AKP-puolue on alustavien tulosten mukaan saamassa parlamenttivaaleissa hieman alle 50 prosenttia äänistä ja pääoppositiopuolue CHP noin 18 prosenttia.

Kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri sanoo, että tämänpäiväiset vaalit ratkaisevat Turkin suunnan.

–Erdoganin onnistuessa koko Turkilla, mutta erityisesti hänen vastustajillaan on entistäkin vaikeammat ajat edessä. Erdoganin noustessa yksinvaltiaaksi kansan äänellä, kurdien vaikeudet Turkissa syvenisivät entisestään. Erdoganin johdolla suhteet Eurooppaan kariutuvat lopullisesti ja Turkki tulee entistä laajemmin puuttumaan Lähi-idän maiden asioihin ja alueellisiin konflikteihin, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Kansanedustaja Ozan Yanar (vihr.) on kuvaillut vaaleja kohtalokkaiksi. Yanar on sekä Suomen että Turkin kansalainen.

