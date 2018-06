Angela Merkelin suosio laskee – pelastaako Euroopan kokous Saksan hallituksen?

Alkanutta viikkoa pidetään elintärkeänä Saksan liittokanslerin Angela Merkelin hallitukselle. EU:n huippukokous etsii keinoja uudistaa turvapaikkajärjestelmää, jonka ongelmat jakavat erityisesti Saksan hallitusta.

Merkel kutsui Eurooppa-neuvoston huippukokouksen alla kokoon erillisen ”hätäkokouksen”. Suomikin oli mukana EU-päämiesten kokouksessa, jossa vahvistui, että EU suunnittelee unionin ulkopuolisia maihinnousukeskuksia turvapaikanhakijoiden seulomiseen.

Samaan aikaan Saksassa on mitattu puolueiden kannatuksia. Merkelin CDU-CSU-liittouman – hallituspuolueet, jotka ovat erimielisiä turvapaikkapolitiikasta – kannatus on pudonnut viikossa kaksi prosenttiyksikköä 31 prosenttiin. Äärioikeistolaisen AfD-puolueen kannatus on noussut korkeimmalle tasolleen 16 prosenttiin. Edellisestä viikosta nousua on yksi prosenttiyksikkö. Mittauksesta kertoo verkkolehti Politico.

Merkel itse pyrkii vähättelemään torstain huippukokouksen mahdollisuuksia, Deutsche Welle kertoo. Hänen mukaansa jäsenmaat ovat kokonaisuutena hajanaisia, mutta yksittäiset jäsenmaat voivat toimia yhdessä.

– Eurooppa-neuvosto ei vielä tule antamaan yleistä ratkaisua siirtolaisongelmaan, Merkel sanoi hätäkokouksensa jälkeen.

– Siksi kyse on myös kahden- tai kolmenvälisistä sopimuksista yhteisen hyödyn eteen.

Italian pääministeri Giuseppe Conte iloitsi sunnuntain kokouksen vieneen keskustelua oikeaan suuntaan.

Saksassa Merkelin hallituskumppani, sisäministeri Horst Seehofer on uhannut toteuttaa oman puolueensa siirtolaisohjelman, joka sulkisi Saksan rajoja, jos Merkel ei saa aikaiseksi tyydyttävää eurooppalaista ratkaisua.

Lue myös:

Juha Sipilä vahvisti: Pohjois-Afrikan ”maihinnousukeskuksilla” laaja kannatus EU:ssa

Turvapaikanhaku: EU:n uusi suunnitelma vuosi julki – tällainen on Suomen hallituksen linja

Sisäministeri Mykkänen: Turvapaikkajärjestelmä on tullut tiensä päähän

EU-johtajat puivat maahanmuuttoa – Italia esittää Dublinin sopimuksen korvaamista: ”Takaan teille, että tulee radikaali muutos”

Riita maahanmuuttajista repii Eurooppaa – Juha Sipilä: ”Juhannussuunnitelmat muuttuivat”

Spekulaatio kiihtyy Saksassa: Angela Merkel voi kaatua turvapaikkariitaan