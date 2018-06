”Suomi seuraa kiinnostuneena” – Yhdeksän EU-maata mukaan Macronin interventiojoukkoihin

Yhdeksän EU-maata aikoo allekirjoittaa tänään maanantaina aiesopimuksen uudesta eurooppalaisesta puolustusyhteistyöstä ja mahdollisista uusista kriisinhallintajoukoista. Suomi ei toistaiseksi ole mukana hankkeessa.

Muun muassa Euractiv-sivusto kutsuu hanketta sotilaallisen väliintulon joukoiksi (engl. military intervention force), ja myös Saksan liittokansleri Angela Merkel on käyttänyt termiä interventiojoukot. Hankkeen pääarkkitehti on Ranskan presidentti Emmanuel Macron, jonka ehdotuksesta on aiemmin puhuttu eurooppalaisen interventioaloitteen nimellä.

Ranskan lisäksi mukana ovat lehtitietojen mukaan Saksa, Belgia, Tanska, Hollanti, Viro, Espanja, Portugali sekä Iso-Britannia. Alustavissa keskusteluissa mukana olleen Italian uusi hallitus ei tässä vaiheessa halua mukaan.

Hankkeen yksi tarkoitus on Euractivin mukaan mahdollistaa puolustusyhteistyö ja suhteiden ylläpito myös Britannialle, joka on jättämässä EU:n. Kaikki tällä hetkellä mukana olevat maat ovat puolustusliitto Naton jäseniä.

Ranskan puolustusministeri Florence Parly kertoi aiejulistuksen allekirjoittamisesta sanomalehti Le Figarolle. Hankkeen ja siihen mahdollisesti liittyvien yhteisjoukkojen tarkoituksena on tehostaa toimintaa Euroopan turvallisuutta uhkaavissa kriisitilanteissa luonnonkatastrofeista väestön evakuointiin.

Aiejulistus allekirjoitetaan Luxemburgissa, missä myös Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on paikalla maanantaina EU:n ulko- ja puolustusministereiden neuvoston kokouksessa. Uusi kriisinhallintayhteistyö ei kuitenkaan ole EU:n hanke, vaan yksittäisten valtioiden, eikä se näin ollen ole ainakaan virallisesti esillä ministerineuvostossa.

Puolustusministeriön puolustusyhteistyöyksikön johtaja Otto Saxén kertoo Uudelle Suomelle, että Suomella ei toistaiseksi ole linjauksia Macronin yhteistyöhankkeesta.

– Suomi seuraa kiinnostuneena tämän aloitteen etenemistä ja sitä arvioidaan myös meidän kannaltamme, Saxén sanoo.

– Siihen on ensi vaiheessa Ranska kutsunut tiettyjä maita, ja Suomi ei ollut näiden ensimmäisten kutsuttujen joukossa. Mutta muidenkin maiden on mahdollista myöhemmin liittyä aloitteeseen ja siitä on Ranskan suunnalta keskusteltu myös Suomen kanssa.

Puolustusministeriön tietojen mukaan kyse ei niinkään ole sotilaallisista joukoista vaan yhteistyöstä, jolla ”Ranska haluaa vahvistaa eurooppalaista strategista kulttuuria”.

– Ainakaan aloitteen tässä vaiheessa ei meidän käsityksemme mukaan ole kyse minkään uuden nopean toiminnan joukon perustamisesta, Saxén sanoo.

Puolustusministeri Jussi Niinistö on jo aiemmin ilmoittanut, että vaikka Suomi innostuisi Macronin hankkeesta, kesäkuun allekirjoitustilaisuudessa Suomi ei ole mukana.

Suomi ja yli 20 muuta EU-maata allekirjoittivat loppuvuodesta 2017 sopimuksen niin sanotusta pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä (PRY). Osallistujat ovat halukkaita tiivistämään ja vahvistamaan EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä puolustusyhteistyötä. Macronin hankkeen takana on kuitenkin halu nopeuttaa EU:n kriisinhallinnan toimintakykyä, jota unionin laajuus hidastaa. EU ei ole koskaan käyttänyt monikansallisia valmiusjoukkojaan.