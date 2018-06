Trumpilta jälleen uusi vakava uhkaus – Uutissivusto: Haluaa irti maailman kauppajärjestöstä

Presidentti Donald Trump haluaa irrottaa Yhdysvallat maailman kauppajärjestön WTO:n jäsenyydestä, kertoo Axios-uutissivusto.

Axioksen siteeraamien nimettömien lähteiden mukaan Trump on uhannut USA:n eroamisella lukuisia kertoja. Lähteen mukaan presidentti on todennut avustajilleen muun muassa, että WTO on luotu muun maailman toimesta Yhdysvaltojen lypsämiseksi eikä tiedä syytä miksi maa pysyisi jäsenenä.

Trumpin avustajat eivät ole tiettävästi lämmenneet presidentin ajatuksesta, joka sotkisi maailmankaupan kuviot pahasti. Lähteen mukaan monet neuvonantajat ovat pyrkineet torjumaan hankkeen etenemistä selittämällä presidentille eroamisen haittavaikutuksista ja vakuuttamalla, että USA pärjää hyvin WTO:ssa laajan kauppa-asioita hoitavan lakimieskaartinsa ansiosta.

Trumpille on selvitetty, että USA on voittanut 85,7 prosenttia WTO:hon viedyistä riitatapauksista, kun taas esimerkiksi Kiina pääsee vain 66,7 prosenttiin.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin kommentoi Axioksen tietoja Fox Business -kanavalle toteamalla kyse on liiottelusta, josta ei ole uutisen aiheeksi.

Kyseessä ei ole silti aivan uusi asia. Trump haukkui WTO:ta jo presidenttikampanjansa aikana. Heinäkuussa 2016 hän luonnehti NBC-kanavan haastattelussa kauppajärjestöä katastrofiksi.