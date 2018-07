Analyytikolta jäätävä arvio Trumpin ja Putinin tapaamisesta: ”Täysin tilanteeseen sopivaa, että järjestetään Helsingissä”

Sekä amerikkalainen ulkopolitiikan analyytikko, historioitsija Max Boot että arvostettu geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin johtaja Ian Bremmer uskovat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittavan Krimin kuuluvan Venäjälle, kun hän tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin Helsingissä parin viikon kuluttua.

–Ainakaan Trump ei poissulje sitä, että myöntäisi virallisesti Krimin kuuluvan Venäjälle. Trumphan sanoi tiedotusvälineiden mukaan jo G7-kokouksessa, että Krimin todennäköisesti pitäisi kuuluva Venäjään, koska kaikki siellä puhuvat venäjää. Baltian maiden, joiden vähemmistöistä merkittävä osa puhuu venäjää, kannattaa pitää varansa, Boot kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan Washington Postissa.

Ian Bremmer puolestaan arvioi, että luultavasti juuri näin käy, mutta kukaan ei silti puutu tilanteeseen.

–Odotan, että Trump hyväksyy Krimin miehityksen. Sen jälkeen kukaan ei lopulta tee mitään ja asia unohtuu, hän kommentoi Twitterissä.

I expect Trump to at least informally legitimize Russian annexation of Crimea during Summit meeting.



Allies & media will go nuts.

Do nothing.

And then forget about it.