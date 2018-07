Lehti: Trump voi esitellä ”vuosisadan diilin” Putinille Helsingissä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo mahdollisesti esitellä Helsingin tapaamisessa venäläiskollegalleen Vladimir Putinille ”vuosisadan diiliksi” kutsutun ehdotuksen, jolla Yhdysvallat haluaa ratkaista Israelin ja Palestiinan konfliktin. Näin arvioi venäläislehti Kommersant.

Venäjän varaulkoministeri ja presidentin erityislähettiläs Lähi-idässä Mihail Bogdanov kertoo lehdelle, ettei Yhdysvallat ole valottanut suunnitelman yksityiskohtia. Lehden arabilähteiden mukaan venäläiset ovat suunnitelmista kuitenkin hyvin tietoisia, eivätkä vastusta Trumpin suunnitelmaa.

Palestiinalaishallinnon presidentin Mahmud Abbasin on määrä tavata Putin, kun hän saapuu Venäjälle seuraamaan jalkapallon maailmanmestaruusturnauksen finaalia sunnuntaina 15.7. eli juuri ennen Putinin ja Trumpin tapaamista Helsingissä. Asiasta kertoo uutistoimisto Tass.

Israelilaislehti Haaretzin mukaan Yhdysvallat on valmistellut Lähi-idän uutta rauhansuunnitelmaa jo jonkin aikaa. Trumpin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner on yhdessä Yhdysvaltain Lähi-idän lähettilään Jason Greenblattin kanssa tavannut lehtitietojen mukaan Egyptin, Jordanian, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien edustajien kanssa.

Haaretz kertoo, että Trumpin hallinto olisi pyytänyt arabimaita investoimaan yhteensä miljardi dollaria Gazan kaistaleen infrastruktuuriin, jotta poliittinen tilanne rauhoittuisi ennen uuden suunnitelman julkaisua.

Palestiinalaishallinto on suhtautunut lehden mukaan asiaan epäluuloisesti ja investointisuunnitelmaa on kuvattu Israelin, Yhdysvaltojen, Egyptin ja Saudi-Arabian salaliitoksi, jonka tarkoitus on erottaa palestiinalaisalueet Gaza ja Länsiranta toisistaan.

Varsinaisen ”vuosisadan diilin” yksityiskohtia ei ole toistaiseksi avattu ja arabimaat ovat Haaretzin mukaan nimenomaisesti vedonneet Kushneriin ja Greenblattiin, jotta Trumpin hallinto ei suunnitelmaa julkistaisi. Maiden pelkona on, että jos palestiinalaishallinto tyrmäisi suunnitelman, voisi se uhata koko alueen ja myös maiden sisäistä vakautta. Kushner kertoi palestiinalaislehti Al-Qudsin haastattelussa viime viikolla, että suunnitelma on tarkoitus julkistaa pian.