Lehti: USA:lla 35 000 sotilasta Saksassa – selvittää nyt vetäytymisen vaikutuksia

Yhdysvaltain puolustusministeriö selvittää, minkälaisia vaikutuksia amerikkalaisjoukkojen laajamittaisella vetäytymisellä Saksasta olisi. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti The Washington Post. Lehden mukaan Pentagon selvittää myös, mitä joukkojen siirtäminen kokonaan tai osittain joko Puolaan tai takaisin Yhdysvaltoihin maksaisi.

Puola on ehdottanut, että se voisi nostaa puolustusbudjettiaan kahdella miljardilla dollarissa, jos maa saisi pysyvän amerikkalaissotilaiden tukikohdan.

Saksassa on kaikkiaan noin 35 000 amerikkalaissotilasta ja Yhdysvaltain Euroopan joukkojen (U.S. Army Europe) tukikohta on Saksan Wiesbadenissa.

Washington Postin mukaan tiedot arvioinnista ovat huolestuttaneet eurooppalaisia viranomaisia, jotka ovat yrittäneet selvittää, aikooko presidentti Donald Trump oikeasti siirtää joukkoja vai onko kyse jonkinlaisesta neuvottelutaktiikasta. Yhdysvaltain kansallisen turvaneuvoston edustaja kertoo lehdelle, että kyse on normaalista ”jatkuvasta arvioinnista”.

Trump on sättinyt Saksaa ja liittokansleri Angela Merkeliä siitä, ettei maa täytä Naton puolustusbudjettivelvoitetta. Nato edellyttää, että sen jäsenmaat käyttäisivät vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustusmenoihin, kun Saksa käyttää nykyisin noin 1,2 prosenttia ja tähtää 1,5 prosenttiin vuonna 2025. Puola sen sijaan täyttää ehdon.

Trumpin ja Merkelin välit ovat olleet kireät. Aiemmin kesäkuussa G7-maiden kokous päättyi sekasortoisissa tunnelmissa, kun Trump yllättäen päätti lähteä kokouksesta kesken kaiken. Merkel jakoi omalla Instagram-tilillään kuvan, joka näyttää, kuinka Merkel tiukan oloisena tuijottaa vastapäätä kädet puuskassa istuvaa Trumpia.

Trump saapuu heinäkuussa Eurooppaan. Hän osallistuu ensin Naton huippukokoukseen Brysselissä ja tapaa sen jälkeen Venäjän presidentti Vladimir Putinin Helsingissä.