Pelastaja kuoli Thaimaan suuroperaatiossa – happi uhkaa loppua luolasta

Entinen Thaimaan laivaston sukeltaja on kuollut Thaimaan pelastusoperaatiossa vietyään varusteita luolaan jumittuneille jalkapallopojille.

38-vuotias sukeltaja Saman Gunan menetti tajunsa ollessaan palaamassa sukeltaen luolasta. Gunanilta, jonka tehtävä oli viedä pojille happea, itseltään loppui paluumatkalla happi. Hänet saatiin tuotua ulos, mutta häntä ei kyetty enää pelastamaan, BBC kertoo.

12 nuorta poikaa ja heidän valmentajansa ovat olleet lähes kaksi viikkoa ensin kateissa ja sitten löydyttyään jumissa Tham Luangin luolastossa, johon he menivät rankkasadetta pakoon. He jäivät loukkuun veden noustua luolan käytäviin.

Jopa tuhat ihmistä on mukana pelastusoperaatiossa, jossa poikien on määrä sukeltaa luolasta ulos. Operaatiota pidetään haastavana ja riskialttiina. Tuorein huoli on hapen loppuminen kammiosta, jossa pojat ovat. Viranomaisten mukaan happitasoa laskee luolassa operoivien pelastajien suuri määrä.