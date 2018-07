Suomalaissukeltaja turmasta CNN:lle: Kuolema järkytti Thaimaan pelastajaleiriä

Thaimaalaissukeltajan kuolema järkytti Thaimaan pelastusoperaation osallistujia, kertoo operaatiossa vapaaehtoisena apuna oleva suomalainen sukeltaja Mikko Paasi amerikkalaiskanava CNN:lle.

Paasin mukaan pelastajaleirin tunnelma muuttui, kun perjantaina kuultiin vapaaehtoisen pelastaja Saman Gunanin kuolemasta luolastossa. Hän oli vienyt luolaan jumittuneille pojille lisähappea, mutta menehtyi itse paluumatkalla.

– Se on ehdottomasti vaikuttanut [tunnelmaan], mutta siirrymme eteenpäin. Kaikki ovat ammattilaisia, ja yritämme päästä siitä yli ja välttää tämän toistumisen, Paasi sanoo CNN:n mukaan.

– Kaikki keskittyvät poikien saamiseen ulos – heidän pitämiseensa elossa tai saamiseensa ulos.

Thaimaan laivaston edustaja Aphakorn Yookongkaew muistuttaa CNN:llä, että luolasukeltaminen on aina riskialtista.

12 nuoren pojan jalkapallojoukkue valmentajineen katosi lähes kaksi viikkoa sitten Tham Luangin luolastoon, johon he menivät rankkasadetta pakoon. He jäivät loukkuun veden noustua luolan käytäviin.

Jopa tuhat ihmistä on mukana pelastusoperaatiossa, jossa poikien on määrä sukeltaa luolasta ulos. Operaatiota pidetään haastavana ja riskialttiina. Tuorein huoli on hapen loppuminen kammiosta, jossa pojat ovat. Viranomaisten mukaan happitasoa laskee luolassa operoivien pelastajien suuri määrä. Lue lisää: Pelastaja kuoli Thaimaan suuroperaatiossa – happi uhkaa loppua luolasta

CNN kertoo, että happitason lasku on nyt pelastajien suurin huoli ja se pakottaa nopeuttamaan pelastussuunnitelmia. Tällä hetkellä operaation tärkein tehtävä on saada loukussa oleville luolaan lisähappea.

Mikko Paasi kertoo MTV:n haastattelussa, että leirissä valmistellaan parhaillaan useita vaihtoehtoisia tapoja pelastaa pojat luolasta. Hänen mukaansa päävaihtoehtoja on kolme: poikien sukeltamaan opettaminen, jolloin he sukeltaisivat itse ulos, veden pumppaaminen matalammaksi luolastossa sekä reiän poraaminen kallioon, jotta pojat voitaisiin nostaa ulos.