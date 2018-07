Thaimaalaiseen luolastoon loukkuun jääneet lähettivät kirjelappuja: ”Älkää olko huolissanne, olemme vahvoja”

Thaimaassa Tham Luangin luolastoon loukkuun jääneet pojat ja heidän valmentajansa ovat lähettäneet Thaimaan laivaston välityksellä kirjeitä, jotka on osoitettu heidän vanhemmilleen ja perheenjäsenilleen. BBC:n mukaan sukeltaja kuljetti kirjelaput luolasta.

–Älkää olko huolissanne, olemme vahvoja, yhdessä BBC:n julkaisemassa kirjeessä sanotaan.

Luolassa poikien kanssa jumissa oleva valmentaja esitti omassa kirjeessään anteeksipyyntönsä.

–Lapset voivat edelleen hyvin. Lupaan pitää heistä erittäin hyvää huolta, hän kirjoittaa.

Thaimaan laivasto julkaisi kirjeitä myös Facebook-sivullaan.

12 nuorta poikaa ja heidän valmentajansa ovat olleet lähes kaksi viikkoa ensin kateissa ja sitten löydyttyään jumissa Tham Luangin luolastossa, johon he menivät rankkasadetta pakoon. He jäivät loukkuun veden noustua luolan käytäviin.

Jopa tuhat ihmistä on mukana pelastusoperaatiossa, jossa poikien on määrä sukeltaa luolasta ulos. Operaatiota pidetään haastavana ja riskialttiina. Tuorein huoli on hapen loppuminen kammiosta, jossa pojat ovat. Viranomaisten mukaan happitasoa laskee luolassa operoivien pelastajien suuri määrä.

