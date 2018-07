Kreml kiistää huhut Trumpin ja Putinin tavoittelemasta Iran-diilistä: ”Täysin epärealistista”

Kremlin tiedottaja Dimitri Peskov kiistää huhut, joiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkisivät Helsingissä sopimaan Iranin ja Iranin tukemien joukkojen ajamisesta pois eteläisestä Syyriasta.

Asiasta ovat uutisoineet uutistoimisto Bloomberg ja venäläislehti Kommersant.

–Juuri tämän asiassa sekä Kommersantin että Bloombergin lähteet ovat väärässä. Tämä on se, minkä voin sanoa, Peskov kommentoi uutistoimisto TASSille.

Peskovin mukaan Syyrian tilanne tulee kuitekin olemaan presidenttien asialistalla.

–Kyseessä on aihe, josta he vaihtavat mielipiteitä, se on helppo ennustaa. Putin on valmis keskustelemaan Syyriasta. Mutta mitä tulee siihen, että kaksi maata tekisivät päätöksiä kolmannen maan puolesta, se on täysin epärealistista, hän sanoi.

Bloombergin siteeraamien virkamieslähteiden mukaan Vladimir Putin haluaa, että tuloksena tapaamisesta Trumpin kanssa on ainakin yksi sopimus, johon vedoten presidentit voivat julistaa tapaamisen menestykseksi.

Yhdysvaltain entinen Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul korosti NPR-radiokanavalle antamassaan haastattelussa, että Putin ei varmasti ole suostunut tapaamiseen vain tapaamisen vuoksi.

–Sellainen ei ole Putinin tapaista. Hän haluaa saavuttaa selkeät tavoitteet. Hän valmistautuu tällaisiin tapaamiseen erityisesti siinä mielessä, miten voi ajaa Venäjän kansallisia etuja. Se olisi hyvä neuvo myös Yhdysvaltain presidentille: Trumpin tulisi miettiä, miten ajaa amerikkalaisten etuja, McFaul sanoi.

Hän huomautti samalla, että Trumpin tulisi tapaamisessa tehdä selvät linjanvedot, joiden mukaan Yhdysvallat ei hyväksy Krimin liittämistä Venäjään. Lisäksi Trumpin tulisi McFaulin mukaan korostaa Yhdysvaltojen sitoutumista Natoon.

Useat tutkijat ovat tapaamista ennakoidessaan nostaneet esiin Krimin. Muun muassa amerikkalainen ulkopolitiikan analyytikko, historioitsija Max Boot ja arvostettu geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin johtaja Ian Bremmer uskovat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittavan Krimin kuuluvan Venäjälle. Myös valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka ja Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt ovat nostaneet Krimin esiin ennakoidessaan Trumpin ja Putinin tapaamista.

Presidentit tapaavat Helsingissä 16. heinäkuuta.

