Tutkijalta karu arvio Trumpin ja Putinin tapaamisesta: ”Eikö tätä katastrofia voida pysäyttää?”

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund pitää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa jo etukäteen epäonnistuneena.

–Me kaikki tiedämme, että Trumpin tapaaminen Putinin kanssa Helsingissä 16. heinäkuuta on aivan liian todennäköisesti täysi katastrofi. Eikö tätä katastrofia voida pysäyttää? Koska Trump ei onnistunut saamaan mitään Kim Jong-unilta, hän ei mitenkään voi saada mitään Putinilta, Åslund kirjoittaa Twitterissä.

We all realize that Trump's meeting with Putin in Helsinki on July16 is all too likely to be an unmitigated disaster with Trump selling out the West. Cannot this disaster be stopped? Since Trump could not even get anything from Kim Jong-un, he is clearly unable to get Putin.

— Anders Åslund (@anders_aslund) July 8, 2018