Thaimaan viranomaiset julkistivat tietoja pelastusoperaation yksityiskohdista: ”Kaksi sukeltajaa saattaa yhtä poikaa”

Thaimaan pelastusviranomaiset ovat julkistaneet sosiaalisessa mediassa yksityiskohtia suunnitelmasta, jonka avulla Tham Luangin luolastoon loukkuun jääneet pyritään pelastamaan.

–Kaksi sukeltajaa saattaa yhtä poikaa varusteinaan ilmasäiliöt ja kokokasvomaskit, viranomaiset kertovat BBC:n mukaan.

Sukeltajat suunnistavat luolastoon vedettyjen köysien avulla.

–Näin pelastustoimet voidaan viedä läpi nopeasti ja vähällä henkilömäärällä. Tämä vaatii kuitenkin erittäin taitavia sukeltajia eivät pelastettavat saa joutua paniikkiin, viranomaiset toteavat.

Pelastustoimiin osallistuu 13 sukeltajaa ja viisi Thaimaan laivaston jäsentä.

Bangkok Postin mukaan luolastossa olevat 12 poikaa sekä heidän valmentajansa jaetaan neljään ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä on neljä ihmistä ja kolmessa muussa ryhmässä kolme. Valmentaja lähtee luolastosta viimeisessä ryhmässä.

Pelastusoperaatio aloitettiin sunnuntaina aamuyöllä Suomen aikaa. Viranomaiset arvioivat BBC:n mukaan, että ensimmäiset pojat saadaan ulos luolastosta myöhään iltapäivällä Suomen aikaa. Koko pelastusoperaation arvioidaan kestävän useita päiviä.

Rankkojen sateiden pelätään vaikeuttavan pelastustoimia. CNN:n mukaan alueella saattaa sataa rankasta tänään iltapäivällä ja ensi yönä.

12 nuorta poikaa ja heidän valmentajansa ovat olleet lähes kaksi viikkoa ensin kateissa ja sitten löydyttyään jumissa Tham Luangin luolastossa, johon he menivät rankkasadetta pakoon. He jäivät loukkuun veden noustua luolan käytäviin.

Thai government releases graphic about #thamluangcaverescue . Full face masks; 2 divers accompanying 1 boy; guided by rope. When facing a very narrow path, they will release the tank from back and slowly roll tank & guide the boy through. They walk from Chamber 3 to mouth of cave pic.twitter.com/pLUKa8lHfd

— Nick Beake (@Beaking_News) July 8, 2018