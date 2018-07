Uusi operaatio käynnissä Thaimaassa: 18 sukeltajaa lähti luolastoon

Toinen pelastusoperaatio on käynnissä Thaimaassa Tham Luangin luolastolla.

Operaation johtaja Narongsak Osotthanakorn vahvisti pelastustöiden uuden vaiheen alkaneen maanantaina, CNN kertoo. Mukana ovat pääosin samat sukeltajat kuin sunnuntaina, jolloin luolasta saatiin ulos neljä jalkapallopoikaa.

– Operaatio on alkanut ja on käynnissä, sanoo Thaimaan laivaston edustaja CNN:lle.

Luolassa on yhä kahdeksan poikaa ja heidän jalkapallovalmentajansa. He menivät luolastoon pakoon rankkasadetta noin kaksi viikkoa sitten, mutta jäivät loukkuun veden noustessa tukkimaan käytäviä. Sunnuntain ensimmäiseen operaatioon ryhdyttiin vedenpinnan laskettua hetkellisesti.

The Guardianin mukaan pelastustöissä on maanantaina mukana 18 sukeltajaa. Pojat tuodaan ulos yksitellen kahden sukeltajan saattamina. Luolastossa väliasemalla, niin sanottussa kolmannessa kammiossa, on mukana myös sukellustaitoinen lääkäri.

Luolasta on pumpattu jatkuvasti vettä vedenpinnan laskemiseksi ja operaatio on tuottanut tulosta. Tällä hetkellä on epäselvää, joutuvatko pojat sukeltamaan, Guardian kertoo, sillä reitti kolmanteen kammioon on tällä hetkellä osittain kävelykelpoinen.

Uudet sateet kuitenkin uhkaavat aluetta, joten pelastajat halusivat jatkaa operaatiota niin pikaisesti kuin oli mahdollista.

