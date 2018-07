Thaimaan pelastusoperaatio: Osa pojista nähnyt jo vanhempiaan – vain ikkunan läpi

Maanantaina Thaimaassa Tham Luangin luolasta pelastetut neljä poikaa ovat kaikki hyvässä kunnossa, kertovat thaimaalaisviranomaiset. Syvällä luolassa on yhä neljä poikaa sekä heidän valmentajansa, joiden pelastamista yritetään tänään tiistaina, kertoo muun muassa BBC.

Kaikilta kahdeksalta pelastetulta pojalta on otettu verikokeet ja röntgenkuvat. Kaksi pojista kärsii keuhkokudoksen tulehtumisesta. Poikien terveyttä tarkkaillaan nyt sairaalassa vähintään viikon ajan. Kaikki pojat joutuvat myös käyttämään aurinkolaseja oltuaan pimeässä luolassa yli kaksi viikkoa.

Osa pojista on nähnyt myös vanhempiaan mutta toistaiseksi vain ikkunan läpi. Poikien terveyttä seurataan vielä muutaman päivän ajan ja jos kaikki on hyvin, he pääsevät tapaamaan perhettään.

Elon Musk toi minisukellusveneen

Maanantaina ja tiistaiaamuna Tham Luangin luolan suulla vieraili myös etenkin Tesla-autoista tunnettu liikemies Elon Musk. Samaan aikaan kun pelastajat valmistautuvat viimeiseen pelastusoperaatioon, Musk toi paikalle pienoissukellusveneen prototyypin.

–Pienoissukellusvene on valmis, mikäli sitä tarvitaan. Se on tehty raketin osista ja sen nimi on Villisika poikien jalkapallojoukkueen mukaan, Musk tviittasi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan toistaiseksi ei ole ollut mitään viitteitä siitä, että pelastajat aikoisivat sukellusvenettä käyttää. Pelastustehtävissä on lehtitietojen mukaan ollut jopa 90 sukeltajaa, joiden joukossa on niin Thaimaan laivaston erikoisjoukkojen sukeltajia kuin 50 ulkomaalaista sukeltajaa.

–Jätän sen tänne siltä varalta, että sitä tarvitaan tulevaisuudessa, Musk jatkaa.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

