Thaimaan pelastusoperaatio jatkuu – Lehti: 19 sukeltajaa lähti luolaan, Muskin sukellusvene ”ei käytännöllinen”

Thaimaassa on alkanut tiistaina aamulla operaatio, jolla tähdätään neljän viimeisen luolaan jääneen pojan sekä heidän jalkapallovalmentajansa pelastamiseen, kertoo brittilehti Guardian.

Lehden mukaan ensimmäiset 19 sukeltajaa lähetettiin Tham Luangin luolaan aamulla kymmenen aikaan. Operaation myös odotetaan sujuvan nopeammin kuin kahtena edellisenä päivänä, joiden aikana pelastettiin neljä poikaa kumpanakin päivänä. Sunnuntaina pelastusoperaatio kesti 11 tuntia ja maanantaina yhdeksän.

12 thaimaalaista poikaa sekä heidän jalkapallovalmentajansa jäi rankkasateiden vuoksi loukkuun Tham Luangin luolaan yli kaksi viikkoa sitten. He ovat olleet noin neljän kilometrin päässä luolan suusta.

Pelastusoperaatiota johtava Nargonsak Osotthanakorn kertoo Guardianille, että liikemies Elon Muskin luolalle tuomaa pienoissukellusvenettä tai kapselia ei tulla käyttämään pelastustöissä.

–Vaikka hänen teknologiansa on kehittynyttä ja hyvää, se ei ole käytännöllinen tähän tehtävään, Osotthanakorn toteaa.

Musk tviittasi aiemmin jättävänsä sukellusveneen luolalle siltä varalta, että sitä tarvitaan tulevaisuudessa.

–Pienoissukellusvene on valmis, mikäli sitä tarvitaan. Se on tehty raketin osista ja sen nimi on Villisika poikien jalkapallojoukkueen mukaan. Jätän sen tänne siltä varalta, että sitä tarvitaan tulevaisuudessa, Musk kertoo.