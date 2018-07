USA:n Nato-lähettiläs Helsingin tapaamisesta: ”Viesti suoraan Putinille: Teidän täytyy muuttaa käytöstänne”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saa Naton huippukokoukselta hyvät eväät ja väkevän viestin vietäväkseen Helsinkiin Venäjän presidentti Vladimir Putinille, ennakoi Yhdysvaltain Nato-lähettiläs Kay Bailey Hutchinson puhelimitse pitämässään lehdistötilaisuudessa.

–Uskon, että presidenttien tapaamisen Helsingissä on tarkoitus olla yritys nostaa sekä Naton että Yhdysvaltojen asioita esille Venäjän kanssa ja suoraan Putinille. Tarkoitus on sanoa, että me haluamme rakentaa suhdetta kanssanne, mutta teidän täytyy muuttaa käytöstänne. Nyt on liikaa pahantahtoista vaikuttamista [malign influence] ja toimintaa, joka häiritsee liittoumaamme, Hutchinson sanoo.

Erikseen Hutchinson nosti esille Ukrainan kysymyksen, Syyrian tilanteen sekä keskimatkan ydinasevoimasopimuksen eli niin kutsutun INF-sopimuksen.

–Tiedämme, että Venäjä rikkoo sitä ja sen täytyy alkaa taas noudattaa sitä, jos haluamme paremmat suhteet, Hutchinson jatkaa.

Nato-maat ja sotilasliiton kumppanimaat kokoontuvat Brysseliin huippukokoukseen huomenna keskiviikkona. Suomi on Naton kumppanimaa ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkustaa edustamaan Suomea.

Yhdysvaltain Nato-lähettiläs ennakoi itse, että Brysselin huippukokouksessa korostuisivat Naton ”yhtenäisyys ja vahvuus”.

–Haluan vielä sanoa, että heikko liittouma, joka on yhtenäinen tai vahva liittouma, joka ei ole yhtenäinen eivät ole tavoitteitamme. Meidän täytyy olla molempia: yhtenäisiä ja vahvoja. Uskon, että huippukokouksessa näkyy, että näin myös on, Hutchinson sanoo.

Naton huippukokoukseen Brysselissä on liitetty myös toisenlaisia odotuksia, kun presidentti Donald Trumpin on odotettu ajavan jälleen tiukkaa linjaa Naton ”taakanjaon” suhteen. Tällä Trump on viitannut siihen, kuinka kaikki maat eivät käytä kahta prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen. Hän on verrannut Naton olevan yhtä huono diili Yhdysvalloille kuin Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus Nafta.

Myös Trumpin ja Saksan liittokansleri Angela Merkelin huonot henkilökohtaiset välit ovat olleet esillä. Noin kuukausi sitten pidetty G7-kokous päättyi sekavissa tunnelmissa, kun Trump marssi kokouksesta ulos.

Tavatessaan tukijoitaan Montanassa viime viikolla Trump kertoi yleisölle, kuinka Saksa haluaa suojaa Venäjää vastaan, mutta ostaa samalla venäläistä kaasua miljardien dollarien arvosta samalla kun amerikkalaiset ovat “ne hölmöläiset, jotka kuittaavat koko laskun”.

Sanomalehti The Washington Post kertoi viime viikolla, kuinka Yhdysvaltain puolustusministeriö on selvittänyt, mitä vaikutuksia olisi sillä, että Yhdysvallat vetäisi Saksasta osan tai kaikki 35 000 sotilaastaan. Puola on ehdottanut, että se voisi nostaa puolustusbudjettiaan pysyvästi kahdella miljardilla eurolla, jos se saisi pysyvän amerikkalaissotilaiden tukikohdan.

Hutchinson kiistää, että Trump halveksuisi Nato-liittolaisiaan.

–En usko, että liittolaisia kohtaan on yhtään halveksuntaa. Kyse on siitä, että presidentti yrittää saada asiansa läpi sanomalla asiat selvästi. Hän yrittää sanoa, että kaikkien pitäisi ottaa lisää vastuuta yhteisestä liittoumasta. Liittolaisemme ovat samaa mieltä siitä. On ensiarvoisen tärkeää, että meillä on sotilaallista kyvykkyyttä, jos aiomme olla pelote Venäjälle tai muulle maalle tai taholle, joka haluaisi vahingoittaa jäsenmaitamme, Hutchinson toteaa.

Yhdysvaltain Nato-lähettiläs painottaa, että viimeisen puolentoista vuoden aikana lisäpanostuksia puolustusbudjetteihin on tehty eniten sitten kylmän sodan. Samalla Hutchinson korostaa Nato-velvoitetta nostaa kansalliset puolustusbudjetit tasolle, joka vastaa kahta prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

–Odotamme uskottavia kansallisia suunnitelmia, jotka näyttävät tien 2 prosentin tavoitteeseen, Hutchinson sanoo.

–Kaksi prosenttia antaa meille kyvyn torjua kaikenlaiset hyökkäykset jäsenmaita vastaan. Siitä kahdessa prosentissa on kyse. Se ei ole vain hokema, vaan se antaa meille ne todelliset kyvykkyydet: lentokoneet, sukellusveneet, laivat ja muut teknologiat, hän jatkaa.

