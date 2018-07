Elon Muskin rooli Thaimaassa ihmetyttää – julkaisi kirjeenvaihtonsa sukeltajakonkarin kanssa

Teknologiamiljardööri Elon Musk saa sekä kehuja että kritiikkiä pyrkimyksistään auttaa Thaimaan luolaoperaatiossa. Kriitikot epäilevät Muskin käyttäneen pelastusoperaatiota pr-temppuna, mutta Muskin mukaan hänen tarjoamansa minisukelluskapselin käyttöä harkittiin loppuun asti.

SpaceX- ja Tesla-yhtiöiden perustaja tarjosi Thaimaan operaation käyttöön raketin osista tehtyä minikokoista sukelluslaitetta, joka hänen mukaansa oli kehitetty kiireellisesti varta vasten pienimpien jalkapallopoikien pelastamista varten. Pelastusoperaatiota johtava Nargonsak Osotthanakorn kuitenkin kertoi lehdistölle, että Muskin kapselia ei käytetä, koska se ei sopinut tehtävään.

Musk ilmoitti myös olleensa paikalla pelastuspaikalla. Tästä on noussut porua, ja muun muassa BBC kysyy jutussaan, miksi Musk vieraili operaatiokeskuksessa.

Musk on myöhemmin onnitellut pelastajia hienosta suorituksesta, mutta myös twiitannut piikikkäästi Osotthanakornille, joka hänen mukaansa ei ole pelastusoperaation asiantuntija.

– Sellainen olisi Dick Stanton, joka johti sukelluspelastusryhmää, Musk kirjoitti.

Hän julkisti samalla Stantonin kanssa käymänsä kirjeenvaihdon. Stanton, brittiläinen kokenut sukellus- ja pelastuskonkari, oli osa tiimiä joka löysi thaipojat luolasta, ja hän myös toimi sukellustiimin johdossa. Muskin julkistamissa viesteissä Stanton kehottaa Muskia jatkamaan sukelluskapselin kehittämistä ja pitää mahdollisena, että laitetta käytettäisiin.

Elon Muskin Twitter-viestejä alla.

The former Thai provincial governor (described inaccurately as “rescue chief”) is not the subject matter expert. That would be Dick Stanton, who co-led the dive rescue team. This is our direct correspondence: pic.twitter.com/dmC9l3jiZR

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2018