EU-pomo vastaa Trumpin kritiikkiin puolustusrahoista: ”USA:lla ei ole eikä tule parempia liittolaisia”

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vastaa Twitterissä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kritiikkiin eurooppalaisten puolustusbudjeteista. Tusk ei niele Trumpin arvostelua pienistä puolustusbudjeteista.

Trump on sättinyt eurooppalaisia Nato-kumppaneitaan siitä, että ne eivät täytä liittouman velvoitetta käyttää kahta prosenttia maan bruttokansantuotteesta puolustukseen. Tikunnokkaan Trump on nostanut erityisesti Saksan, jonka puolustusbudjetti vuonna 2015 vastasi 1,1 prosenttia maan bkt:sta. Saksa on luvannut nostaa puolustusmäärärahojaan 1,5 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Yhdysvalloilla on Saksassa 35 000 sotilasta.

Tavatessaan tukijoitaan Montanassa viime viikolla Trump kertoi yleisölle, kuinka Saksa haluaa suojaa Venäjää vastaan, mutta ostaa samalla venäläistä kaasua miljardien dollarien arvosta samalla kun amerikkalaiset ovat ”hölmöläisiä, jotka kuittaavat koko laskun”.

–Hyvä Donald Trump. Yhdysvalloilla ei ole eikä tule parempaa liittolaista kuin EU. Käytämme puolustukseen paljon enemmän kuin Venäjä ja yhtä paljon kuin Kiina. Toivon, että sinulla ei ole epäilyksiä siitä, että tämä on investointi turvallisuuteemme, ja samaa ei voi sanoa Venäjän ja Kiinan rahoista, Tusk vastaa Trumpille Twitterissä.

Eurooppa-neuvosto on EU-maiden johtajien erityinen kokoonpano. Suomea Eurooppa-neuvostossa edustaa pääministeri.