Britannian ex-puolustusministeri: ”Trump on oikeassa – Euroopan mailta ei riittävää edistystä”

Ison-Britannian entinen puolustusministeri Michael Fallon katsoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on oikeassa, kun hän arvostelee eurooppalaisia Nato-liittolaisia siitä, että ne eivät panosta riittävästi puolustukseen. Fallon toimi ministerinä vuosina 2014–2017.

Trump on useaan otteeseen nostanut esille Nato-maiden sopimuksen käyttää kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta puolustukseen. Erityisesti arvostelu on kohdistunut Saksaan, jonka puolustusmenot vastaavat 1,24 prosenttia maan btk:sta. Yhdysvalloilla on noin 35 000 sotilasta Saksassa.

–Puolet liittoumasta – 16 maata 29:stä – eivät käytä 1,5 prosenttia saatikka 2 prosenttia, josta me kaikki sovimme neljä vuotta sitten Walesissa [Nato-huippukokouksessa], Fallon sanoo CNBC:n haastattelussa.

–Neljä vuotta eikä vieläkään tarpeeksi moni Euroopan maa etene riittävästi kohti tavoitetta, ja siihen niiden pitäisi pyrkiä, ja presidentin [Trumpin] kritiikki on ihan oikeutettua, hän jatkaa.

Fallon erosi ministerin tehtävästä viime marraskuussa.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. heinäkuuta 2018