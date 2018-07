Trump löysi uuden aseen Saksaa vastaan: Nord Stream 2

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti Naton huippukokouksen alla käyttöön uuden retorisen aseen, jolla lyödä Saksaa: Nord Stream 2 -kaasuputki.

Brysselissä Trump höykytti Saksaa siitä, kuinka maa maksaa miljardeja euroja venäläisestä energiasta ja tukee uuden Itämeren pohjalla kulkevan Nord Stream 2 -maakaasuputken rakentamista Venäjältä Saksaan.

–Saksa alkoi juuri maksaa Venäjälle – maalle jolta he haluavat suojaa – miljardeja dollareita energiatarpeistaan, jota tulee uudesta putkesta Venäjältä. Ei hyväksyttävää, Trump tviittasi torstaiaamuna.

Saksan liittokansleri Angela Merkelin ja Trumpin huonot välit näkyivät selvästi kesäkuun G7-kokouksessa, josta Trump lähti kesken kaiken. Jo saapuessaan Brysseliin Trump syytti Saksan olevan Venäjän taskussa. Hän sanoi Saksan hankkivan 60–70 prosenttia energiastaan Venäjältä.

Osuus vastaa lähemmin venäläisen maakaasun osuutta Saksassa käytetystä kaasusta, ilmenee Eurostatin energiatilastoista. Uutistoimisto Reuters arvioi helmikuussa, että Saksassa viime vuonna kulutetusta maakaasusta 39 prosenttia olisi ollut venäläistä. Energialähteenä maakaasun osuus vastaa kuitenkin noin 20 prosenttia kaikesta Saksassa käytetystä energiasta.

EU on kokonaisuutena vahvasti riippuvainen energiantuonnista ja Venäjä on suurin yksittäinen maakaasun, raakaöljyn ja kiinteiden polttoaineiden toimittaja.

Forbes kertoi maaliskuussa, että uuden Nord Stream 2 -putken ansiosta arviolta jopa 80 prosenttia Venäjän EU:lle myymästä kaasusta keskittyy Saksan-reitille. Kaasuputkihanke on nostattanut kritiikkiä myös Euroopassa ja esimerkiksi Puola, jonka läpi yksi nykyisistä kaasuputkista kulkee, on arvostellut hanketta voimakkaasti. Yhdysvallat taas toivoo saavansa kasvatettua oman liuskekaasunsa myyntiä Eurooppaan.

–Yhdysvallat maksaa kymmeniä miljardeja dollareita liikaa tukeakseen Eurooppaa ja häviää isosti kauppavaihdossa, Trump arvostelee Twitterissä.

Trumpin Nord Stream 2 -arvostelu kytkeytyy myös hänen kritiikkiinsä siitä, kuinka kaikki Nato-maat eivät täytä velvoitettaan kuluttaa kahta prosenttia bruttokansantuotteesta vastaavaa summaa puolustukseen. Tikunnokkaan Trump on nostanut Saksan, jonka puolustusbudjetti vastaa noin 1,24 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Saksa on luvannut nostaa osuuden 1,5 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

–Kaikkian Nato-maiden on täytettävä sitoumuksensa 2 prosenttiin ja se pitää lopulta nostaa 4 prosenttiin, Trump tviittaa.

Presidents have been trying unsuccessfully for years to get Germany and other rich NATO Nations to pay more toward their protection from Russia. They pay only a fraction of their cost. The U.S. pays tens of Billions of Dollars too much to subsidize Europe, and loses Big on Trade!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. heinäkuuta 2018