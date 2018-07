Donald Trump kaarteli Krim-kysymyksessä: ”En ole tyytyväinen tilanteeseen”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei torstaina ottanut suoraan kantaa siihen, aikooko hän tunnustaa Krimin niemimaan osaksi Venäjää. Trump kuitenkin totesi, ettei hän ole tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen.

Trumpilta kysyttiin torstaisessa tiedotustilaisuudessa Brysselissä Krimin tunnustamisesta. Yhdysvaltain presidentti vältti vastaamasta kysymykseen suoraan ja korosti, että Krimin miehitys tapahtui edellisen presidentin Barack Obaman ”vahtivuorolla”.

–Se on mielenkiintoinen kysymys. Kauan ennen kuin minä päädyin tänne [presidentiksi], presidentti Obama salli sen tapahtua. Se tapahtui hänen vahtivuoronsa aikana, ei minun. He [venäläiset] ovat nyt rakentaneet paljon siltoja Krimille. He avasivat juuri ison sillan, jonka rakentaminen aloitettiin vuosia sitten. He avasivat sukellusvenesataman.

–Tämä tapahtui Obaman aikana. Olisinko sallinut, että näin käy? Ei, en olisi sallinut. Mutta hän salli. Kyse oli hänen päätöksestä. Mitä Krimin kanssa nyt tapahtuu tästä eteenpäin, sitä en osaa sanoa. Mutta en ole tyytyväinen Krimin tilanteeseen, Trump sanoi.

Trump tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin maanantaina Helsingissä. Useat tutkijat ovat tapaamista ennakoidessaan nostaneet esiin Krimin. Muun muassa amerikkalainen ulkopolitiikan analyytikko, historioitsija Max Boot ja arvostettu geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin johtaja Ian Bremmer uskovat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittavan Krimin kuuluvan Venäjälle. Myös valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka ja Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt ovat nostaneet Krimin esiin ennakoidessaan Trumpin ja Putinin tapaamista.

