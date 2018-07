Donald Trump hämmensi tutkijat: ”Nyt kaikki odottavat jännityksellä”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin linjaus, jonka mukaan Naton jäsenmaiden tulisi käyttää puolustusmenoihin neljä prosenttia bkt:staan on hämmentänyt politiikan tutkijoita.

Nato on antanut kaikkien jäsenmaiden päätöksellä jäsenilleen vuoteen 2024 asti aikaa nostaa puolustusmenonsa kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Lisäksi kahden prosentin taso ei ole ehdoton vaatimus, vaan ohjeistus. Nyt Trump haluaa siis enemmän.

–Trump yllätti Nato-kumppaninsa. Sitä emme tiedä, oliko hän tosissaan vai ei. Hän ei ottanut asiaa esille huippukokouksen illallisella keskiviikkona, ajatuspaja Carnegie Europen kansainvälisen politiikan asiantuntija Judy Dempsey toteaa Trumpin torstaisen tiedotustilaisuuden jälkeen julkaisemassaan blogissa.

Trump itse totesi tiedotustilaisuudessaan, että kaikki jäsenmaat ”lupasivat selkeästi kasvattaa sitoutumistaan”.

–He kasvattavat sitä määrillä, joita he eivät ole koskaan aiemmin kuvitelleet, Trump totesi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kuitenkin kiisti asian omassa tiedotustilaisuudessaan torstaina iltapäivällä.

–Olemme tehneet julkilausuman, joka on hyvin yksityiskohtainen. Se vahvistaa tavoitteeksi, että puolustusmenot nostetaan kahteen prosenttiin bkt:sta vuoteen 2024 mennessä, siinä kaikki, Macron sanoi Associated Pressin mukaan.

Macronin ulostulo on sekoittanut pakkaa entisestään.

–Vain tunti sitten Trump sanoi täsmälleen päinvastaista, Ketä pitäisi uskoa, Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer ihmettelee Twitterissä.

Question still stands: Is Macron’s “previous target” 2% for all of NATO Members? And has Germany now agreed to meet it by 2024 or before?