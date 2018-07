Näin Trumpin brexit-kommentit muuttuivat päivässä: ”Ei ole minun asiani” – ”Kerroin miten se pitäisi hoitaa”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvostelee Ison-Britannian pääministerin Theresa Mayn brexit-suunnitelmaa tiukasti The Sun -lehden haastattelussa. Trump arvioi, ettei Yhdysvallat voi tehdä Ison-Britannian kanssa vapaakauppasopimusta, jos maa etenee Mayn brexit-linjalla.

Trump pitääkin Mayn linjaa ”hyvin harmillisena”. Vielä iltapäivällä Trump korosti, ettei hänellä ole ”mitään viestiä” brexitistä.

–Diili, jota hän [May] on tekemässä, on hyvin toisenlainen diili kuin se, mitä ihmiset äänestivät, Trump sanoo lehdelle.

– Se ei ole sama diili kuin mistä äänestettiin.

–Jos he tekevät sellaisen diilin, me olisimme tekemisissä Euroopan unionin kanssa emmekä Yhdistyneen kuningaskunnan, joten se todennäköisesti tappaisi diilin [Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian välisen], Trump toteaa.

Yhdysvaltain presidentti kertoo myös antaneensa Maylle neuvoja siitä, miten brexit pitäisi tehdä.

–Olisin tehnyt sen hyvin toisella tavalla. Itse asiassa kerroin Theresa Maylle, miten se pitäisi hoitaa, mutta hän ei ollut siitä samaa mieltä. Hän ei kuunnellut minua, Trump sanoo.

Trumpin kommentit brexitistä The Sunille ovat erilaisia kuin mitä hän antoi aiemmin torstaina iltapäivällä Brysselissä Naton huippukokouksen yhteydessä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

–Ei ole minun asiani sanoa, mitä heidän pitäisi tehdä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

–Brexit on kääntymässä vähän toiseen suuntaan ja maa on osittain kääntymässä takaisin Euroopan unioniin. Ei minulla ole mitään viestiä, se ei kuulu minulle, Trump sanoi vielä iltapäivällä.