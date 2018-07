Euroopan komissio ärähti Juncker-vihjailusta: ”Enemmän kuin mautonta”

Euroopan komission tiedottaja Margaritis Schinas pitää mauttomina epäilyjä komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin humalatilasta Nato-huippukokouksessa.

–Hän kärsi erittäin kivuliaasta iskias-kohtauksesta, joka aiheutti kramppeja ja vaikeutti hänen kykyynsä liikkua, Schinas sanoi toimittajille perjantaina.

–Mielestäni on enemmän kuin mautonta, että tietyt lehdet ovat tehneet loukkaavia otsikoita. Se ei ole tyylikästä eikä oikeudenmukaista, hän jatkoi.

Naton huippukokouksesta julkaistusta videosta ilmenee, kuinka Junckerin on selvästi vaikea kivuta lavalle, jolla kokouksen osallistujat kuvattiin.

Kuvaustilaisuus järjestettiin ennen keskiviikon gaalaillallista. Muun muassa brittilehti Daily Mail on julkaissut tapauksesta videon YouTube-kanavallaan. Illalliselle Junckerin kuvattiin saapuvan pyörätuolissa.

Schinasin mukaan Junckerin virallinen ohjelma jatkuu sunnuntaina, jolloin hän osallistuu EU:n ja Kiinan huippukokoukseen Pekingissä.

Juncker on jo aikaisemmin kertonut kärsivänsä iskiaksesta eli lonkkahermosärystä. Lisäksi Juncker on julkisuudessa kertonut, että hoipertelevan askelluksen taustalla on vuonna 1989 sattunut auto-onnettomuus, jonka jälkeen hän oli kolme viikkoa koomassa ja puoli vuotta pyörätuolissa.