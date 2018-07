Donald Trumpin brexit-näkemys muuttui taas: ”Uskomaton tilaisuus”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvioi Britannian EU-eron eli brexitin olevan "uskomaton tilaisuus". Vain vähän aikaisemmin hän ilmoitti The Sun -lehden haastattelussa pitävänsä Mayn linjaa ”hyvin harmillisena”.

–Brexit on uskomaton tilaisuus. Mitä tahansa Britannia tekeekin, kun se jättää EU:n on OK minulle, Trump sanoi perjantaina Britannian pääministeri Theresa Mayn kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Trumpin mukaan The Sunin toimittaja ymmärsi hänen lausuntonsa väärin.

–En arvostellut pääministeriä. Kunnioitan suuresti pääministeri Mayta. Valitettavasti lehden juttu sinänsä on hyvä, mutta siinä ei julkaistu niitä hyviä asioita, joita hänestä sanoin.

Trumpin kommentit brexitistä sekä tiedotustilaisuudessa että The Sunille ovat erilaisia kuin mitä hän sanoi torstaina iltapäivällä Brysselissä Naton huippukokouksen yhteydessä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

–Ei ole minun asiani sanoa, mitä heidän pitäisi tehdä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Brexit on kääntymässä vähän toiseen suuntaan ja maa on osittain kääntymässä takaisin Euroopan unioniin. Ei minulla ole mitään viestiä, se ei kuulu minulle, Trump sanoi tuolloin.

Trump totesi perjantain tiedotustilaisuudessa, ettei odota suuria maanantaisesta tapaamisestaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

–Jotain odottamatonta voi tulla esiin. En rakasta Venäjää, rakastan Amerikkaa, mutta haluan hyvät suhteet Venäjän kanssa, hän sanoi.