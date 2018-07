Nostaako Donald Trump uudet syytteet esiin maanantaina? Professori: ”Ajoitettiin varmasti tekemään kokouksesta hankalampi”

12 venäläistä tiedusteluvirkailijaa saa Yhdysvalloissa syytteen demokraattipuolueen sähköpostitilien hakkeroimisesta vuoden 2016 presidentinvaalien alla.

Apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein kertoo BBC:n mukaan, että tiedusteluvirkailijoita syytetään tietojenkalastelusta ja haittaohjelmien levittämisestä.

Rosensten kertoi informoineensa presidentti Donald Trumpia asiasta aikaisemmin tällä viikolla.

Trump on linjannut aikovansa keskustella Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa, kun he tapaavat maanantaina Helsingissä. Asiaa kysyttiin häneltä muun muassa Nato-huippukokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa torstaina.

–Hän saattaa kiistää sen. Se vain on niin. Voin vain sanoa, että ”teitkö sen” ja ”älä enää tee niin”. Mutta hän saattaa kiistää sen, Trump vastasi.

Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer uskoo, että syytteet julkistettiin tarkoituksella juuri Trumpin ja Putinin tapaamisen alla.

–Uudet syytteet ajoitettiin varmasti tekemään Trump-Putin huippukokouksesta hankalampi. Melkein yhtä varmasti asialla ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta itse tapaamiseen, hän arvioi Twitterissä.

Myös Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola nostaa esiin syytteiden julkistamisen ajankohdan.

–Erityissyyttäjän uudet syytteet muistuttavat Venäjän vaalihäirintäperaatiosta vain kolme päivää ennen huippukokousta. Operaation merkitys saattoi olla hyvin tärkeä sille, että Trump nyt presidentti, hän kommentoi Twitterissä.

