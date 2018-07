Valkoinen talo tyrmää vaatimukset Trump-Putin-tapaamisen perumisesta – ”Tällaista huippukokousta ei ole ennen nähty”

Valkoinen talo vakuuttaa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin sovitusti Helsingissä ensi maanantaina.

Yhdysvalloissa on voimakkaasti vaadittu tapaamisen perumista sen jälkeen, kun perjantaina julkistettiin tieto siitä, että 12 venäläistä tiedusteluvirkailijaa saa Yhdysvalloissa syytteen demokraattipuolueen sähköpostitilien hakkeroimisesta vuoden 2016 presidentinvaalien alla.

–Tapaaminen järjestetään, Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders sanoi toimittajille BBC:n mukaan.

Venäjän ulkoministeriön TASSille antaman lausunnon mukaan syytteiden tarkoitus on ainoastaan heikentää ilmapiiriä ennen huippukokousta.

Yhdysvalloissa sekä republikaanien että demokraattien senaattorit ovat CNN:n mukaan vaatineet Trumpia perumaan tapaamisen Putinin kanssa.

–Kädenpuristus Vladimir Putinin kanssa tällaisten syytteiden jälkeen olisi loukkaus demokratiaamme kohtaan, demokraattien senaattoriryhmän johtaja Chuck Schumer kommentoi.

Republikaanisenaattori John McCain puolestaan totesi, että Trumpin ei tule lähteä Helsinkiin, jos hän ei ole valmis kovistelemaan Putinia asiasta.

–Hänen on osoitettava Putinille, että tällaisilla Yhdysvaltoja vastaan suunnatuilla aggressioilla on vakava hinta.

Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer sanoo, että syytteiden tulisi olla tärkein asia Trumpin ja Putinin tapaamisen asialistalla.

–Toisaalta on mahdoton kuvitella, että kumpikaan valtiojohtaja välittäisi asiasta. Tällaista huippukokousta ei ole ennen nähty, hän kirjoittaa Twitterissä.

