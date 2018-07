Donald Trump venäläisten saamista syytteistä: ”Tapahtui Obaman hallinnon aikana – miksi he eivät tehneet mitään?”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut ensimmäisen kerran julkisuudessa 12 venäläisen perjantaina saamia syytteitä. Virkailijat saavat Yhdysvalloissa syytteen demokraattipuolueen sähköpostitilien hakkeroimisesta vuoden 2016 presidentinvaalien alla.

–Tarinat, joita kuulitte 12 venäläisestä eilen tapahtuivat Obaman hallinnon aikana, eivät Trumpin hallinnon aikana. Miksi he eivät tehneet mitään, etenkin kun on kerrottu, että FBI informoi presidentti Obamaa (vuoden 2016) syyskuussa ennen vaaleja, Trump kommentoi Twitterissä.

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn’t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election?