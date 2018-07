Donald Trumpin painostus kovenee – Ex-suurlähettiläs: ”Putinia kohdeltava henkilönä, joka määräsi hyökkäyksen”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin arvostelu kovenee maanantain huippukokouksen alla. Trumpia painostetaan kovistelemaan Venäjän presidentti Vladimir Putinia venäläisten tiedustelu-upseerien perjantaina saamien syytteiden vuoksi. Moni ihmettelee myös sitä, että Trump on tyytynyt syyttämään asiassa Barack Obaman hallintoa.

Trump kysyi Twitterissä lauantaina, miksi Obaman hallinto ei tehnyt asialle mitään, vaikka FBI oli informoinut presidenttiä asiasta. Myöhemmin hän toisti uudelleen, ettei tapahtumilla ole mitään tekemistä Trumpin hallinnon kanssa.

These Russian individuals did their work during the Obama years. Why didn’t Obama do something about it? Because he thought Crooked Hillary Clinton would win, that’s why. Had nothing to do with the Trump Administration, but Fake News doesn’t want to report the truth, as usual! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2018

Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul kysyy suoraan, miksi Trump itse ei ole tehnyt mitään.

–Olet ollut virassa 18 kuukautta. Miksi sinä et ole tehnyt asialle mitään? Et ole edes myöntänyt Venäjän hyökkäystä, puhumattakaan että olisi tehnyt jotain estääksesi uudet vastaavat tapahtumat, hän kommentoi Twitterissä.

Hän puolustaa hyökkäys-sanan käyttöä sillä, että kyseessä on venäläisten sotilasvirkailijoiden toiminta.

–Tietenkään Venäjän Amerikkaan tekemä hyökkäys vuonna 2016 ei ole mitään samanlaista kuin Pearl Harbor tai syyskuun 11.päivä, mutta se on hyökkäys, jonka tekivät venäläiset sotilasvirkailijat. Huomenna Trumpin on kohdeltava Putinia henkilönä, joka määräsi tämän hyökkäyksen. Mikä tahansa muu on lepyttelyä, McFaul sanoo.

You have been in office for 18 months. Why have YOU done nothing about it? You dont even acknowledge the Russian attack, let alone do anything to deter new attacks in the future. https://t.co/jktZDgS2Bu — Michael McFaul (@McFaul) July 15, 2018

Of course, the Russian attack on American soil in 2016 was not on the scale or scope as Pearl Harbor or 9-11. But it was an attack, conducted by Russian military officers. Tomorrow, Trump must treat Putin as the person who ordered that attack. Any other approach is appeasement. — Michael McFaul (@McFaul) July 15, 2018

Suomessa Trumpin vaisuutta asiassa ihmettelee historiantutkija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka.

–Jos minkä tahansa valtion presidentti saa tietää, että minkä tahansa valtion tiedustelu-upseerien epäillään yrittäneen osallistua hänen maansa ylimmän vastuunkantajan vaaliin, hänen ensimmäisenä reaktionaan pitäisi kaiken järjen mukaan olla leijonan karjahdusten säestämä vaatimus jokaisen kiven kääntämistä sen selvittämiseksi, onko väitteissä perää. Ja varsinkin jos joku sanoo keränneensä esitutkintamateriaalia syytteen nostoa varten. Ja mitä tekee maailman vahvimman supervaltion korkein käskijä? Trump twiittipiipittää, että eihän hän silloin ollut edes presidentti. Voi pyhä yksinkertaisuus, Tarkka kirjoittaa Facebookissa.

Yhdysvalloissa Trumpia on vaadittu jopa perumaan tapaaminen Putinin kanssa. Koska Valkoisen talon mukaan tapaaminen järjestetään, Trumpilta vaaditaan kovia sanoja Putinille.

–Hänen on nyt vaikeampi edetä pelkällä näppituntumalla. Hänen on annettava Putinille hyvin selkeä viesti, että tämän tulee pysyä erossa Yhdysvaltain vaaleista, George W. Bushin hallinnossa työskennellyt Daniel Fried kommentoi uutistoimisto Bloombergille.

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut Itä-Euroopan asiantuntija, ekonomisti ja Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund arvioi, että ainoa tapa, jolla Trump voi säilyttää uskottavuutensa on tapaamisen peruminen.

–Putin ei mitenkään voi ottaa Trumpia tosissaan. Trump voi säilyttää uskottavuutensa ainoastaan perumalla tapaamisen. Muuten häntä pidetään Putinin sylikoirana, Åslund tviittaa.

Hänen mielestään yksikään vastuullinen Yhdysvaltain presidentti ei olisi alun perinkään suostunut tapaamiseen Putinin kanssa.

This picture says it all. No way Putin can take Trump seriously. The only way Trump could restore some credibility would be to call off his meeting with Putin. Otherwise we shall all see him as Putin's lapdog (which he probably is). https://t.co/y4h8IavtIP — Anders Åslund (@anders_aslund) July 14, 2018

Any responsible US president would never accept this Putin meeting. The only positive is that Trump will probably discredit himself so completely that even some tone-death GOP congressmen will realize that his impeachment is their only salvation. https://t.co/iQP9fdsUtr — Anders Åslund (@anders_aslund) July 14, 2018

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo tyrmäsi lauantaina vaatimukset tapaamisen perumisesta. Hänen mukaansa on erittäin tärkeää, että presidentit tapaavat.

–Olen varma siitä, että presidentti Trumpin tapaaminen Vladimir Putinin kanssa panee Amerikan parempiin asemiin, hän totesi CNN:lle.

CNN:n mukaan demokraattisenaattorit lähettivät lauantaina Trumpille vetoomuksen, ettei hän ainakaan tapaisi Putinia yksin.

–Putin on koulutettu KGB:n tiedusteluveteraani, joka tulee tapaamiseen hyvin valmistautuneena. Kuten Kreml on todennut, kahdenkeskinen tapaaminen ehdottomasti sopii hänelle. Huoneessa on oltava ainakin yksi toinen amerikkalainen, senaattorit vaativat.

Trumpin ja Putinin on määrä tavata kahdenkesken, heidän lisäkseen paikalla ovat ennakkotietojen mukaan vain tulkit.

