Theresa Maylta kova uhkaus: ”Riskinä on, ettei tule mitään brexitiä”

Britannian pääministeri Theresa May on puolustanut hallituksensa torstaina julkistamaa brexit-linjapaperia kovin sanoin.

–Se säilyttää meidän kansallisen itsemääräämisoikeutemme. Se antaa meille mahdollisuuden riippumattomaan kauppapolitiikkaan ja antaa vapauden tehdä uusia kauppasopimuksia esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa. Tämä on valtava tilaisuus ja viestini briteille onkin, että meidän on pidettävä lopputulos mielessämme. Jos emme tee niin, riskinä on, ettei tule mitään brexitiä, hän kirjoittaa Facebook-sivullaan ja The Mail –lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan.

Linjapaperi johti viikolla ulkoministeri Boris Johnsonin ja brexit-neuvottelija David Davisin eroon Britanniassa.

May on linjannut haluavansa säilyttää jatkossakin muun muassa hyödykkeiden vapaakauppa-alueen ja rahaliikenteen helpotukset. Yhteistyötä tehtäisiin myös turvallisuuden ja monien EU-virastojen parissa.

Tämän vuoksi brexit-linjauksia on arvostelu liian pehmeiksi. Britanniassa on myös veikkailtu, että kovan brexitin tukijat yrittävät saada pääministeri Mayn erotettua.

–Se ei ole lista toiveista, joista vastaneuvottelijamme voivat valita. Se on täydellinen suunnitelma tavoitteista, joista emme neuvottele, May sanoo nyt.

