Suomeen kohta saapuva Donald Trump: ”Lupaan, että mitään pahaa ei tule seuraamaan”

Sunnuntai-iltana Helsinkiin saapuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo ottaa venäläisten tiedustelu-upseerien syytteet puheeksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa huomenna.

–Aion ottaa asian esille, hän sanoi CBS:n haastattelussa sunnuntaina.

Toimittajan kysyessä, aikooko Trump vaatia syytteen saaneiden luovuttamista Yhdysvaltoihin, vastaus on tulkinnanvaraisempi.

–Saattaa olla. En ole ajatellut sitä. Jälleen kerran: tämä tapahtui Obaman hallinnon aikana, hän totesi.

Trump kertoo, etteivät hänen odotuksensa tapaamisen suhteen ole korkealla.

–Menen sinne hyvin matalin odotuksin. Lupaan, että mitään pahaa siitä ei tule seuraamaan, ehkä siitä seuraa jotain hyvää.

Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul toteaa, että Trumpin täytyy kohdella Putinia kuten hän on kohdellut Saksan liittokansleria Angela Merkeliä ja Britannian pääministeri Theresa Mayta.

–Kun odotukset ovat uskomattoman alhaalla, huippukokousta voidaan silloin pitää huikeana menestyksenä, hän kommentoi Twitterissä.

With expectations so incredibly low, all Trump has to do is be as tough on Putin as he was on Merkel and May and his #HelsinkiSummit2018 will be considered a smashing success. Predictions?