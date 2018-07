Donald Trump Air Force Onessa matkalla Helsinkiin: ”Vaikka saisin Moskovan hyvitykseksi, se ei riitä”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on parhaillaan matkalla kohti Helsinkiä. Hän kertoo Air Force One –koneesta julkaisemissaan tviiteissä odottavansa tapaamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa huomenna. Samalla Trump arvelee, ettei sillä ole mitään merkitystä, kuinka tapaaminen onnistuu.

–Valitettavasti sillä ei ole mitään väliä miten hyvin onnistun huippukokouksessa. Vaikka saisin upean Moskovan kaupungin hyvitykseksi Venäjän vuosien aikana tekemistä synneistä ja pahuuksista, kohtaisin arvostelua siitä, ettei se riitä, vaan olisi ollut saatava Pietari lisäksi.

...over the years, I would return to criticism that it wasn’t good enough – that I should have gotten Saint Petersburg in addition! Much of our news media is indeed the enemy of the people and all the Dems...