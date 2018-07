Ex-suurlähettiläs tyrmistyi: ”Yksikään USA:n presidentti ei ole ikinä puhunut Venäjä-suhteista näin, ei ikinä”

Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul pitää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aamuista kommenttia USA:n ja Venäjän suhteista täysin poikkeuksellisena.

Trump tviittasi aamulla, ettei Yhdysvaltojen ja Venäjän suhde ole koskaan ollut huonompi kuin nyt. Lisäksi hän syytti tilanteesta Yhdysvaltojen ”monta vuotta jatkunutta typeryyttä” sekä FBI-tutkintaa Venäjän sekaantumisesta USA:n presidentinvaaleihin.

–Yksikään aikaisempi USA:n presidentti ei ole ikinä puhunut Venäjä-suhteista näin. Ei ikinä, McFaul kommentoi Twitterissä.

No previous President of the United States of America has ever spoken like this about relations with Russia. Ever. #BAF . Blame America First. https://t.co/R1VHt84NJy

Venäjän ulkoministeriö vastasi Trumpille Twitterissä toteamalla, että ministeriössä ollaan samaa mieltä.

–Olkaa rehellisiä venäläiset kollegani, ette edes villeimmissä kuvitelmissamme ikinä ajatelleet, että Valkoisessa talossa on joku, joka syyttää Amerikkaa kaikista jännitteistä Yhdysvaltojen ja Venäjän välisissä suhteissa. Ei ole ikinä ennen tapahtunut, McFaul kommentoi.

Be honest, my Russians colleagues, not in your wildest dreams did you ever think that you’d have someone in the White House blaming America for all tensions in US-Russian relations. Never happened ever before. https://t.co/s2p8tnxdu9